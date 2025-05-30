周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，他29日突然在社群網站公開找房子，只開出一項條件，而且其中一句話讓不少網友看了直呼：「有夠霸氣！」

▲周杰倫喜歡這種氛圍的物件。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



周杰倫公開尋找一處特定風格的物件，當成個人錄音室使用。他附上一張參考圖片，並寫道「有看到類似這種物件請留言聯繫我」，展現出他對錄音環境的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周杰倫坦言物件最好是遠方能看到城市夜景。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



兩張照片中，可以看到周杰倫喜歡建築外牆被綠色藤蔓覆蓋的氛圍，木製拱形大門和藤蔓牆相得益彰，營造出一種溫暖與古樸的氛圍。另一張照片的重點，就是都市景色能盡收眼下，「遠方要有城市夜景比較重要。」

▲▼周杰倫在找適當的錄音室環境。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



最後，周杰倫在文中標註「歡迎各位房仲業者」，希望專業人士能協助提供資訊，「地點在哪無所謂」一句話更是被直誇有夠霸氣，連好友阿信看了也佩服地說：「哥的IG這麼實用的。」

▲阿信被釣出來留言。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）