高欣欣「世壯運勇奪3銀」憾金牌沒留台灣！　老公李國超驕傲發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會近期登場，吸引許多藝人共襄盛舉，其中55歲的八點檔女星高欣欣，日前參加運動舞蹈項目比賽，勇奪3面銀牌，消息一出獲得許多網友祝賀，她的老公李國超也驕傲發聲，直呼：「李太太是許多人的典範！至少我很配服！」

▲高欣欣在世壯運奪下3面銀牌。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）



高欣欣昨（29日）在臉書寫下參賽心得：「三天的比賽，我給自己換了三套衣服，感覺每一天都是從頭開始，每一天身體肌肉和體能的感受都不同～」她坦言很希望將金牌留在台灣，可惜經過奮戰後仍以3面銀牌作收，不過她也積極表示還有進步空間：「此戰結束並不是ending，而是另一個新的開始～」並感謝大家的支持。

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▲李國超對高欣欣的表現驕傲表示「很佩服」。（圖／翻攝自Facebook／李國超Long Lee）



另一方面，高欣欣的老公李國超在比賽期間，也時刻在社群平台更新戰報，並在老婆奪下第3面銀牌時興奮直呼「完成壯舉」。賽後他也曬出2人合照發文：「今晚就咱老兩口在家慶功！因為李太太也累了！雖然還她還在興奮的狀況！三面銀牌真的不簡單！去買了幾個小菜慶賀！」展現夫妻間的好感情。

▼高欣欣臉書貼文。（Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

