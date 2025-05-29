謝盈萱新戲爆抄襲！《忘了我記得》劇情撞超夯美劇　Netflix發聲了

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違演出台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合。

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

《忘了我記得》上線後成績相當好，直衝排行榜冠軍，怎料卻被網友發現疑似抄襲，與美國熱門影集《了不起的麥瑟爾夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel）劇情極為雷同，包含謝盈萱飾演的程樂樂穿著婚紗講單口喜劇以及在劇場嘲諷自己的婚姻問題被老公聽到，使得對方憤而離席等情節，都與該美劇極為相似。

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▲《忘了我記得》爆抄襲。（圖／Netflix提供）

對此，Netflix也針對抄襲做出回應，表示「很感謝許多觀眾的關注把這部全新的影集和其他優秀作品有所連結，《忘了我記得》 是一部原創作品，從前期到後製都保有原創精神 ，選擇將女主角設定為『失業、失婚、失去生活方向』的40多歲中年女性樂樂，呈現台灣女性在親情、愛情、友情各種面向」。

▲Netflix回應《忘了我記得》爆抄襲。（圖／Netflix提供）

不僅如此，Netflix強調「藉由脫口秀這個新興表演形式，來承載樂樂的生活感觸，如同現實中眾多喜劇演員一樣，將生活中的悲劇化作幽默的段子。為此劇組在拍攝前也有邀請謝盈萱自己試寫段子、嘗試真實的open mic等田調結果，並加入主創們自身親友的經歷後，創造出這部全新的都會療癒情感家庭劇。」