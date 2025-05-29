澎恰恰悼《夜總會》前監製　共事10年揭他真實面：在我困苦時相挺

記者蔡宜芳／綜合報導

三立電視《超級夜總會》前監製楊煥喻（楊煥）的告別式在29日舉行，由於他在演藝圈中人緣相當好，現場來了不少藝人送他最後一程。而曾是他節目主持人的澎恰恰，也在社群發文悼念，表示將會帶著好友的信念持續前進。

▲澎恰恰和楊煥喻合作多年，也是感情相當好的朋友。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰、楊煥）

澎恰恰感性寫道，他和楊煥喻共事超過10年，對方無論走到哪裡，總是自信滿滿、抬頭挺胸，「每次看到你一身的裝扮，我總以為是看到韓星…真的帥！」澎恰恰透露，楊煥喻總是笑容滿面，既誠懇又熱情，不僅在工作上堅持認真，更在他人生最低潮時全力相挺，「來不及與你長夜促膝長聊，因為你一直為我在奔波。」

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▲楊煥喻7日因心肌梗塞離世。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

儘管如今天人永隔，澎恰恰仍語氣堅定地說：「所有規劃的項目，要共創的將來，團隊繼續往前行，而你必然與我們同在。」他也相信，楊煥喻是因為擁有優秀的才華，才被老天爺指派到另一個地方去完成新的任務，「沒能話別…是遺憾！但我知道你不習慣說再見…帶著我們的思念去努力吧……」