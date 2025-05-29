NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧嘆：居然被無限延伸

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，家寧指控Andy在交往期間多次情感及肉體出軌，Andy則反攻家寧與男閨密過從甚密，男閨蜜是同志網紅范成章，他解釋自己「不愛鮑魚」，當事人各說各話，社群上的討論也相當熱烈。網紅NanaQ便在Threads上曬出與兩名男性一起出國的照片，不懂為何家寧與男閨蜜出遊「可以被無限延伸」。

▲NanaQ認為家寧與男閨蜜的風波被無限延伸。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

NanaQ 29日在社群曬出與兩名男性出國的旅遊照，照片中可以看到她抱住其中一人，寫下「好喜歡這張 ～（>。a）活了這麼久，還是第一次跟家人出國，沒想到我們是彼此超讚的旅伴」，內文中她也提到了最近家寧與男閨蜜過從甚密的風波，表示「最近跟男閨蜜出國的事居然可以被無限延伸，那我跟兩個男生出國睡同個房間是怎麼樣？」而事實上，照片中男性是她的哥哥。

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▲NanaQ曬出與男性出遊的照片。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

此前，范成章解釋自己「不愛鮑魚」，卻被起底曾和外國女模嘴對嘴接吻，還被挖出曾曬與孩子合照，並喊話老婆的貼文，性向變成話題。對此，他本人親向《ETtoday星光雲》回應，解釋女模是一起合作的夥伴，曬出的孩子是哥哥小孩，發文喊老婆則是開玩笑，另一名被懷疑是家寧的上空辣妹，他則指出是另一個好朋友，並非家寧。