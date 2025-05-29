李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播

記者劉宜庭／綜合報導

知名律師李怡貞在節目公開爆料某現役啦啦隊女神介入已婚富商婚姻關係，甚至懷孕並墮胎，引發外界瘋猜身分，更有不少網友到她臉書留言追問，對此，她親自列出11個線索，並強調：「其他的什麼消息都跟我無關喔，不是我講的我寫的我不會認。」

針對節目播出後各界的臆測與討論，樂天今（29日）發出聲明：「球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞獲得正宮授權，節目爆料啦啦隊女神當富商小三。（圖／翻攝自YouTube）

稍早，李怡貞發聲：「公眾人物破壞別人家庭應該不叫隱私，你們用招用話術逼我刪去法或是認證法逼出真名，才叫揭露我的隱私捏，尊重一下捏，阿捏知道嗎？」她強調，其他消息都與她無關，只認自己親自講的、寫的，接著一口氣列出以下11點線索：

曾經或或目前在樂X球團

長髮、

形象甜美可愛、

身高不足160公分、

知名度高、

廁所唱歌直播、

遊艇也去坐、

流產藥丟家裡、

家裡曬內褲、

曾同框林襄以及登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》

帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏