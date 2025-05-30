傅孟柏跨界當設計師！手繪北影周邊商品　「女兒名字」藏在其中

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影節，特別邀請曾獲北影「最佳男配角」的傅孟柏，跨界擔任商品手繪設計師。沈醉創作過程的傅孟柏有全新的體悟：「負片概念繪畫的時候感覺很奇妙，觀看的角度不一樣會有不同結果，就像電影可以是創作者和觀眾的提問，也可以是答案，它的可能性是無限的。」

▲傅孟柏以負片概念轉換月球意象。（圖／台北電影節提供）

傅孟柏說起跟北影的淵源，十幾年前成為演員，初次來到入圍酒會見識產業佼佼者，便期盼著「有一天也能帶著自己參與的作品來北影」，到2023年以《本日公休》勇奪台北電影獎最佳男配角獎、2024年獲選非常演員並擔任典禮頒獎人，蛻變之時被北影肯定，他很感謝台北電影節的提攜與照顧。

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今年接下「看電影約嗎」設計師任務，被激起創作慾的傅孟柏相當興奮：「繪畫其實是我高中時期擅長的，這次讓我有機會以演員的身分，透過不同形式進行創作，我也在過程中更純粹的整理自己。」他以膠卷正、負片轉換為方向，透過月球與行星明暗與色彩的倒置，傳遞在不同視角有迥異詮釋的意象，延伸製作五款限定商品。

▲傅孟柏跨界擔任台北電影節商品手繪設計師。（圖／台北電影節提供）

手執畫筆揮灑鮮明的油彩，在正、負片的轉換間，傅孟柏拋出疑問：「如果轉念成為一切開始，這個世界會長什麼樣子？會不會答案早已藏在反轉之後？又或者只是一種貼近我們認知的可能？」他以女兒名子中的「月」字部首發想，描繪出「九大行星」與「月球」的正片和負片版本，傳達視角不同而帶出的宏觀宇宙，也猶如演員揣摩角色情感時，他者與自我間的輪轉與嘗試。

全系列商品將於6月14日在「靠北影百貨」活動現場獨家首賣；6月20日至7月5日影展期間，三大放映戲院（臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館）之影展服務台皆有販售。