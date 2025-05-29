77老大遭詐團冒用身分騙粉3000萬！親上火線怒飆髒話「會下地獄」

記者劉宛欣／綜合報導

擁有百萬訂閱的YouTuber「77老大」是中醫師，經常透過影片教學健康、減重、美容知識，怎料卻有不肖分子冒用他身分，開設減肥課、販售商品，粉絲受騙金額初步估計高達三千萬元，他透過員工臥底該群組，最終由他本人進行線上對話，經過一番對話後，忍不住痛批詐騙集團：「不覺得這樣騙人會下地獄嗎？」隨後前往警局報案。

▲77老大身分遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝YouTube／77老大）

影片中可以看到，該詐騙集團盜用77老大的形象做廣告，誤導消費者購買沒有用的減肥、豐胸、長高產品，在消費者發現沒有功效，竟繼續企圖用進一步的話術，誘惑購買其他高單價產品，77老大憤怒表示：「我們努力拍片服務觀眾，卻被詐騙集團利用，造成粉絲重大損失。」

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▲詐騙集團用話術引誘消費者花錢。（圖／翻攝YouTube／77老大）



為揭穿詐騙手法，團隊成員臥底詐騙群組超過一個月，蒐集對話記錄與作案流程，詐騙集團對外宣稱擁有日本西醫與台灣中醫雙重執照，誘導消費者購買多組上萬產品。過程中，詐騙客服以激將法操控受害者心理，例如「妳決心不夠」、「需要額外補充膠原蛋白」等話術，層層加價，甚至連體重機數字都能P圖造假。

▲77老大在影片中氣得拍桌罵髒話。（圖／翻攝YouTube／77老大）

警方提醒，若民眾發現自己遭詐騙，可透過「匯款一元」方式蒐證，凍結詐騙帳戶並啟動調查程序，並且指出詐騙集團多活躍於中國大陸、東南亞，跨境調查雖有困難，但仍建議民眾配合提供證據，並善用「165打詐儀表板」查詢最新詐騙資訊。77老大事後特別發表不自殺聲明，強調熱愛生活，後續會持續追蹤、檢舉與報案，誓言將詐騙集團繩之以法。