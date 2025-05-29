盧彥澤首站櫃檯結帳！攜陳玹宇當一日店長　海外粉絲擠爆現場

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》即將於6月3日上檔，劇中主要演員盧彥澤和陳玹宇特地於昨（28）日趁拍戲空檔，現身唐氏症基金會位於台北車站的「愛不囉嗦」庇護商店，擔任一日店長，提前為端午佳節送上溫暖。

▲盧彥澤（左）和陳玹宇出席公益活動為《寶島西米樂》宣傳。（圖／台視提供）

盧彥澤和陳玹宇跟粉絲近距離互動，熱情推銷由唐寶寶親手包裝的端午禮盒，號召大眾用實際行動支持唐寶寶就業與自立生活。活動現場氣氛熱烈擠滿人潮，還有自日本與馬來西亞的粉絲。

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劇中，飾演西裝學徒的盧彥澤與陳玹宇，延續角色的職人精神，親手送上試吃品與戲劇主題貼紙，還體驗沖咖啡，並與粉絲親切合照，宛如一場小型粉絲見面會。兩人也首次嘗試站櫃結帳，吸引不少民眾現場消費支持。盧彥澤開心分享「這是我第一次站櫃台結帳，感覺很新鮮！之前就收過『愛不囉嗦』的公益禮盒，今天親自了解唐寶寶的工作內容，真的非常感動。」

▲盧彥澤和陳玹宇出席公益活動為《寶島西米樂》宣傳。（圖／台視提供）

「愛不囉嗦（ABRAZO）」在西班牙語中意為「擁抱」，兩位演員也親自送上溫暖擁抱給在場的唐寶寶。盧彥澤感性表示「人與人之間真的需要實質的擁抱，才能把溫暖傳遞出去。」陳玹宇暖心地說「餅乾真的很好吃，我有先試吃再推薦！謝謝今天許多粉絲特地請假來支持我們和公益活動，真的很感動！」

唐寶寶一看到兩位演員，便熱情的稱呼「彥澤哥哥」、「玹宇哥哥」，還開心表示播出時一定會準時收看，讓盧彥澤和陳玹宇又開心又感動。兩人也透露《寶島西米樂》目前拍攝進度緊湊，被問到端午節行程，盧彥澤笑說「當天應該還在拍戲，要持續保持拍攝進度，後面幾天劇組有放假，可以過節。」

▲盧彥澤和陳玹宇出席公益活動為《寶島西米樂》宣傳。（圖／台視提供）

陳玹宇則貼心提醒「粽子不要吃太多，要注意腸胃消化喔！」難得抽空參與公益活動，兩人異口同聲表示，《寶島西米樂》是一部有溫度的戲，也希望透過今天的活動，讓大家感受到更多正能量。