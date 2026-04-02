小優、宋羽葤撕破臉1年破冰！　突發和解聲明：放下一切祝福對方

記者王靖淳／綜合報導

女星藝人小優（游振宜）去年2月捲入大嘴巴爭議，與女星宋羽葤鬧翻，事件曝光後一度鬧得沸沸揚揚，引發外界關注。如今小優正式對外發布公開聲明，透露雙方在近期進行「誠摯道歉且友好協商」，化解彼此間的心結。

▲小優、宋羽葤日前鬧翻。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

透過小優發布的聲明可見到，她表示與宋羽葤當年的衝突已達共識。她感性地提到，兩人已於「115年4月2日與其釐清誤會、達成和解。」小優表示雙方願放下一切，不再執著於過往的對錯，並真誠地祝福對方，有更好的未來。

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除了口頭上的和解與祝福，小優也希望透過實際行動，將這段負面能量轉化為社會的正面動力。她在聲明最後特別提到，「本人願以雙方之名義，共同捐款給財團法人庭芳啟智教養院」，希望能藉此讓善意回歸社會。

▲小優發聲明。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

事實上，小優日前被指控亂爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭老闆吳宗憲解約，她事後除了發文澄清誤會之外，同時也點名宋羽葤道歉，強調從未說過針對對方的任何負面言論。為此，宋羽葤事後也發文，針對小優的造謠行為表達不滿，她認為對方未正面承認錯誤，「妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！」要求小優坦承自己造謠。

【聲明全文】

公開聲明

鑒於本人與宋羽葤小姐間於114年2月間所發生之新聞事件，經本人誠摯道歉且友好協商後，已於115年4月2日與其釐清誤會、達成和解，且雙方願放下一切，並祝福對方有更好的未來。

此外，本人願以雙方之名義，共同捐款給財團法人庭芳啟智教養院，希望能藉此讓善意回歸社會。

備註：後面兩張照片是捐款到財團法人庭芳啟智教養院的匯款證明，愛心捐贈物資