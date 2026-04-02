連晨翔帶女打針「揭哄娃招數」　聽哭聲崩潰喊：這任務太痛苦

記者王靖淳／綜合報導

藝人連晨翔和女星劉品言去年6月公開結婚及懷孕的雙喜訊，並在11月迎來女兒的出生，消息曝光後喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄育兒日常的他，今（2）日曬出一段帶女兒打預防針的短片，除了分享哄娃招數之外，同時也崩潰直呼：「這個任務真的太痛苦了。」

▲連晨翔。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）

影片中，連晨翔挑戰身為新手爸爸的一大難關，那就是帶愛女去診所施打預防針。連晨翔將這次的行程形容為一場艱鉅的「新手爸爸出任務。」在看診過程中，醫師引導連晨翔協助固定女兒，並叮嚀他：「幫我壓膝蓋的地方，這邊壓緊」，並也預告將會在左腿上打兩針。

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▲連晨翔帶女兒打預防針。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）

面對女兒隨之而來的哭聲，連晨翔也幽默分享自己應對的「哄女兒三部曲」。他開玩笑地表示，第一招是推卸責任，對女兒喊話「都是媽媽說要打的」，逗趣舉動笑翻眾人；若女兒還是哭個不停，他的第二招則是感同身受地「一起哭」；最後一招再祭出「美食誘惑」。雖然嘗試各種方法，但還是讓他心力交瘁，忍不住在文中哀嘆：「這個任務真的太痛苦了！」