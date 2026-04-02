瑀熙產後5天真實身材曝光！　掀衣露大肚：子宮還沒縮回去

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，並在去年11月宣布懷二寶，上個月30日宣布順利生產，平時會透過社群記錄生活的她，今（2）日也在限動曬出產後5天的近照。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



透過瑀熙分享的照片可見到，她站在浴室的洗手台前，對著鏡子自拍，並配文寫道「生完第五天」。照片中最引人注目的，是瑀熙將上衣掀起，露出的隆起腹部。雖然已經生產完五天，但她的肚子依然維持著相當明顯的弧度，看起來就像還懷有數月身孕的樣貌。瑀熙也在畫面中感性註解：「子宮還沒完全縮回去，肚子還是好大一個。」

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▲瑀熙曬產後身材。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙上個月30日發文曬出抱著二寶的合照，開心表示：「我做到了！歡迎歐寶寶小朋友來到這世界。」她也提到，因為有第一胎的經驗，所以這次自己打算好好睡覺、多喝溫熱水，「這樣不只恢復得快，更瘦得快！」而瑀熙才生完第一天，就已經可以下床走路，還有力氣刷牙、洗臉跟敷面膜，狀態相當不錯。