金昌民遭6人活活打死！目擊者：店內遭勒脖已暈厥　施暴者竟笑出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金昌民2025年底被判定腦死驟逝，家屬尊重他的遺願器捐救活4個生命，沒想到，近期他的真正死因被揭開，竟是遭到惡棍圍毆致死，且加害者仍逍遙法外，令家屬崩潰不已。韓媒《事件班長》1日公開目擊者證詞，當時足足有6人對金昌民，其中一位黑色衣服男子已經在店內將金昌民勒暈，卻拖到外面繼續打，加害者甚至冷血笑出來，過程令人觸目驚心。

▲▼導演金昌民遭6人活活打死，目擊者透露店內已經遭勒脖暈厥。（圖／翻攝自JTBC）



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《事件班長》1日公開目擊者證詞，「同行的人總共有6個人，他們沒有起肢體衝突，而是受害者（金昌民）單方面遭到壓制，穿著黑色衣服高高的人從背後勒脖，在店裡面，他被勒的當下已經昏厥了，然後金導演站起來往外走時，張開雙手做出請對方別再打的手勢，穿著格紋的人又揮上去一拳，再度開始了施暴行為。」

▲施暴者看到金昌民昏厥竟笑出來。（圖／翻攝自JTBC）



加害者們把金昌民拖到暗巷，繼續對導演歐打，此時，店內老闆覺得狀況不妙打算報警，沒想到施暴者衝進來搶走電話怒吼「你是不是要報警？」更令人髮指的是，金昌民在第一次被勒暈時，加害者竟冷血笑出來，把導演拖出店外繼續打，目擊證人精準說出：「施暴者朝導演臉上又打了3拳。」最終金昌民倒地不起才被拖進巷子。

警方、消防隊員約莫1小時後才到場，當時金昌民已經奄奄一息，但警方並沒有以「現行犯」抓住施暴者，而是選擇放走了那些惡棍，原因是金昌民當時是自己搭上救護車就醫，警方認為不嚴重。沒想到，金昌民到院後情況加重陷入昏迷，最終被院方判定腦死。

▲金昌民父親痛喊司法不公，孫子見父被打死，情緒至今都很不安。（圖／翻攝自JTBC）



金昌民家屬無法接受警方作為、司法判決結果，根據法官說法：「證據很充足，犯人有固定的住所，沒有逃走的嫌疑。」最終將加害者釋放了。金父痛喊：「加害者到現在還在外面逍遙遊蕩，人都死了，竟然不拘留。」甚至沒有收到加害者們半句道歉，自閉症兒子目睹爸爸遭打死，留下嚴重心理創傷，不時會尖叫、看起來很不安。金昌民遭毆致死一案引起韓網關注，輿論團結發聲盼望司法還給家屬正義。