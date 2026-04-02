蔡依林絕美披白紗畫面曝光！　鬆口認了「暈船中」公開對象

▲蔡依林身披一席蕾絲流光紗。（圖／凌時差 / 華納音樂 提供）



記者翁子涵／台北報導

JOLIN蔡依林適逢出道27週年之際，今（2日）推出實體專輯三部曲最終章《Pleasure》「愉悅流動版」液態膠，除了葛萊美級裝幀設計及特製液態工藝加持，人像視覺由曾與 TheWeeknd、Shawn Mendes、Jessie J 、Doja Cat 等國際巨星合作的攝影藝術家 Brian Ziff 掌鏡。

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▲蔡依林近來迷上自己的美甲。（圖／凌時差 / 華納音樂 提供）



JOLIN披覆「雲霧蕾絲紗袍」化身「流動之光」唯美詮釋「愉悅流動」，以充滿張力的肢體語言，把抽象的愉悅情緒轉化成指尖觸碰得到的視覺藝術，透過Brian Ziff黑白影像定格捕捉，讓JOLIN化身「流動之光」璀璨綻放，為「愉悅流動」寫下完美註解。

JOLIN也分享最近最大的「愉悅」之源就在指甲上，馬年開春就馬不停蹄展開海外巡演，近期搭乘愉悅之舟到各地演出的她竟自曝這幾場巡演常「暈船」，她笑說：「是暈自己的『美甲船』！原來最近迷上DIY美甲的JOLIN逢人就展示她的「戰利品」，還在演唱會上請導播特寫美指與歌迷分享「指尖美學」。

自稱是巡演「上班女郎」的她，打趣形容自己的嘴巴長在指甲上，更笑說：「我覺得有長指甲，唱歌的音調就得特別準，這也是我下班後最大的愉悅！」提及巡演以外的工作計畫，JOLIN先前預告的抒情 EP 也開始籌備，希望為歌迷帶來更多愉悅感官驚喜。