李沐J人轉P人！認了旅遊「跟對的人」一起發呆　曝最愛SNOOPY角色

記者黃庠棻／台北報導

迎接春日來臨，New Balance本月中將於華山文創園區的華山劇場草地打造期間限定「NB 春日遊樂園」，活動期間推出三日限定「NB BOY 樂遊季：春日大聲唱」音樂舞台，由瘦子E. SO、高爾宣OSN、Marz23領銜開唱。

▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）

近年影視作品產量豐富的實力女星李沐，特別換上3套清新穿搭為該活動熱身，李沐也表示很喜歡在好天氣出去散步或者跑步，享受春日溫暖和煦的陽光。

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▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）

李沐這次的穿搭演繹中，有一套是New Balance和SNOOPY跨界合作，李沐表示「我覺得很可愛！而且我超級喜歡歐拉夫，因為他讓人有點捉摸不透，感覺是個心事重重又什麼都不在乎的角色。」

▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）

去年對李沐而言算是大豐收的一年，除了以《誰是被害者2》拿下金鐘女配角，和曾敬驊領銜主演的影集《如果我不曾見過太陽》引起廣大迴響，還在耶誕檔期推出和宋柏緯搭檔的電影《那張照片裡的我們》。

▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）

對此，李沐透露「我以前出遊，會想要把時間排滿，好像這樣才不會浪費。但現在反而覺得有一些留白其實很重要。會更在意當下的感受，而不是做了多少事情。」對她而言，「跟誰去」比「去哪裡」重要「我現在比較隨性一點，甚至臨時改變行程也沒關係；但是一定要跟對的人一起，就算只是一起發呆、聊天、陪伴，得到的安心感，對我來說比行程本身更重要。」

▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）

New Balance將帶來戶外音樂舞台《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》，邀請人氣藝人帶來精彩演出，演出陣容包含瘦子E. SO、高爾宣OSN、Marz23、熊仔、怕胖團、蛋堡、蕭秉治、持修、黃大謙以及婁峻碩SHOU，共 10 組藝人；4 月 18 日及 4 月 19 日午後更有 DJ 團隊慶記 KTV、林貓王帶來不間斷的音樂演出，讓民眾感受今年春天最 Chill 的戶外音樂派對。

▲李沐穿New Balance。（圖／New Balance提供）