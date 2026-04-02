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泰女星遭救護員性侵「全身癱軟畫面」曝！惡狼認罪「恐關10年」

監視器畫面顯示泰國女明星克莉絲汀全身癱軟無力。（翻攝自KhaoSod）

▲監視器畫面顯示，女明星克莉絲汀全身癱軟無力。（翻攝自KhaoSod）

圖文／鏡週刊

泰國演藝圈發生令人震驚的案件，1名救護志願役前成員遭指控，趁著知名女明星身體不適求助時，在公寓房間內對其進行性侵並偷拍不雅照片。空丹警察局分局長皮希（Phisit Meewiriyakul）證實，現年43歲的嫌犯尼柯恩（Nikorn）已於昨（1日）被捕，並在偵訊中坦承了上述惡行。

事件起源於本週二（3月31日）凌晨2點至3點間，現年30歲的女星克莉絲汀（Christine Gulasatree Michalsky）當時因患有憂鬱症與恐慌症狀正長期服藥，卻因當天額外服用抗組織胺藥物導致嚴重的藥物過敏與過量反應。克莉絲汀表示，她當時感到頭暈目眩、全身癱軟無力，雖然意識清醒，卻完全無法動彈自保。她透過朋友致電尋求緊急救助，而本該是救人英雄的尼柯恩隨即抵達現場。

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嫌犯尼柯恩認罪，最高恐面臨10年有期徒刑和20萬泰銖罰鍰。（翻攝自KhaoSod）

▲嫌犯尼柯恩認罪，最高恐面臨10年有期徒刑和20萬泰銖罰鍰。（翻攝自KhaoSod）

根據警方調閱公寓監視器畫面的初步調查，尼柯恩雖是來自其他地區的救護志願役前成員，卻仍透過緊急警報Line群組私自行動並率先抵達。起初他由公寓保全陪同進入房間，但當保全下樓帶領隨後趕到的警察與基金會救護人員時，尼柯恩竟趁著短短的獨處空檔，對虛弱的克莉絲汀實施性侵並拍下其赤裸的照片。

儘管嫌犯最初辯稱僅是在進行心肺復甦術並拍攝藥物照片提供給醫護參考，但在警方掌握監視器影像與受害者未經沐浴便交出的睡衣證物後，其心防終告崩潰。

克莉絲汀悲憤表示，雖然當時她對周遭發生的一切有感知，卻因身體極度虛弱而無法反抗。（翻攝自gulasatree IG）

▲克莉絲汀悲憤表示，雖然當時她對周遭發生的一切有感知，卻因身體極度虛弱而無法反抗。（翻攝自gulasatree IG）

尼柯恩在審問中供稱，他在得知女演員於社群媒體揭發此事並向警方報案後，因心虛而已將手機內的不雅照片刪除，並強調未將影像流傳給他人。目前尼柯恩被依刑法第278條起訴，罪名包含透過暴力或利用他人無法抗拒之狀態進行性侵，最高恐面臨10年有期徒刑及20萬泰銖罰鍰。警方目前正深入調查是否涉及其他罪名，並預計明天（3日）將嫌犯移送曼谷南區刑事法院關押。

克莉絲汀發聲，表示由衷地想感謝各位警察同仁、媒體朋友們、一直陪伴在身邊的朋友，以及所有的粉絲。（翻攝自gulasatree IG）

▲克莉絲汀發聲，表示由衷地想感謝各位警察同仁、媒體朋友們、一直陪伴在身邊的朋友，以及所有的粉絲。（翻攝自gulasatree IG）

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