記者田暐瑋／綜合報導

韓國電影導演金昌民去年因遭毆打傷重不治離世，如今案件大逆轉，其實是遭拖行、持續施暴，殘忍畫面震驚社會，而當時他患有自閉症的兒子在旁目擊爸爸遭毆打致死的全過程，引發社會公憤。

此事件在3月31日被公開監視器畫面後，民眾對法院判決的批評聲音不斷，一名市民在網上氣問：「如果法官和檢察官的直系親屬也被打死，會不會有同樣的結果？」並質疑：「打死一個人連拘留都不會嗎？」

▲金昌民遭施暴過程全被監視器拍下。（圖／翻攝自Instagram／neu_gate_film、YouTube／JTBC News）



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金昌民當晚因為患有自閉症的兒子想吃豬排飯，父子才出門用餐，卻遇上惡霸圍毆致死，兒子目睹爸爸被打死的全部過程，心理蒙受極大陰影，金昌民在約1小時後被送往附近醫院，但未能恢復意識，於事故約兩週後被判定為腦死，家屬痛心決定器官捐贈。

襲擊者是20多歲的A男，警方申請了重傷害的拘留令，但檢方要求補充調查而駁回，隨後在死者家屬的要求及追加調查後，警方再次申請對A男及其他兩人的拘留令，指控為傷害致死。然而法院認為「居住固定且無證據滅失的風險」，因此駁回了拘留令，A男及另一名男子以傷害致死的罪名不拘留送交檢方。