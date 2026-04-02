夏克立再婚當爸！公開「第二個小天使」　曾遭控對粉絲射後不理

記者田暐瑋／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在2024年落幕，結束了16年的婚姻關係。近日他PO出抱著幼女的照片，坦承該名女嬰是他第二個女兒，名為Ocean，首次公開承認再婚並生下第二個孩子。

夏克立近日宣布喜迎第二個孩子，對於先前有狗仔爆料，指控他在婚內對粉絲「射後不理」，發聲強調在離婚期間，曾遭到粉絲A女及前經紀人的騷擾，並強調「小孩本就不是他的」，也曾明確告訴對方不想要孩子，卻被不斷勒索威脅，讓他不得不尋求司法協助以保護自己。

▲夏克立再婚當爸。（圖／翻攝自夏克立IG）



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夏克立強調錄音內容遭到惡意剪輯，否認與粉絲和經紀人發生性關係，表示錄音中關鍵段落被刪除，微博帳號也遭到黑客入侵，部分音檔內容是AI生成的假資料。此外，夏克立還指控前經紀人及狗仔隊對其進行勒索，並表示已將相關證據交給警方，計劃提起法律訴訟。

至於二度當爸，夏克立的喜悅溢於言表，透露這位「第二個小天使」名為Ocean，是大女兒的妹妹：「我現在的重心在撫養我的第二個小天使，建立一個平靜而有意義的生活。」