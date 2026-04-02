同學背後捅刀！「芭蕾天才少女」AV身分曝光慘退學　父母知情她崩潰

▲日本AV女優清野咲曾被譽為「芭蕾天才少女」，卻在出道半年後傳出遭到大學退學的震撼消息。（圖／翻攝自X／@kawaii_pr）



記者楊庭蒝／綜合報導

2025年10月出道即爆紅的日本AV女優清野咲，當時憑藉著「全國芭蕾舞大賽前三名」的高質感光環震撼業界，沒想到才剛滿半年，就爆出慘遭大學退學且發生家庭革命的震撼消息。她在1日無預警透過社群平台發布長文，向粉絲坦承這段日子隱瞞的辛酸內幕，更直言這段經歷讓她「人生中哭得最慘」，引發影迷高度關注。

清野咲透露，自從去年底爆紅後，真實身分竟遭到同學眼紅告密，不僅驚動校方，連遠在老家的父母也被告知她下海拍片的事實。在學校處分與家庭壓力的雙重夾擊下，清野咲最終慘遭退學，她坦言當時情緒全面潰堤，整個人陷入極度低潮。原本一度考慮就此引退，但經過沉澱後，她發現自己真的非常享受且熱愛這份工作，如果現在選擇退縮，絕對會後悔一輩子。

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面對毀滅性的打擊，清野咲選擇重新振作，她豁達地表示：「多虧了這件事，現在的我已經沒什麼好怕的了。」她強調自己不會放棄女優生涯，反而會在這條路上全力以赴，並預告2026年還有許多新的計畫正在籌備中，希望大家能繼續守護她的成長。這份勇敢面對的告白，也讓原本對她充滿負面評價的網路社群出現反轉。

事實上，清野咲出道初期因標榜「芭蕾舞全國前三名」，曾被外界質疑過度消費藝術與敗壞風俗，甚至引發專業人士痛批與嚴重的炎上風波，卻也因此創下驚人的7000萬次流量。如今她選擇公開被退學的慘痛代價，反倒博取了許多網友的同情與支持，認為她為了追逐熱愛的工作付出了極大代價，紛紛留言替她打氣。