周杰倫不藏了！「古堡下跪求婚昆凌」她當眾大哭　完整畫面終於公開

記者蔡琛儀／台北報導

47歲樂壇天王周杰倫推出睽違近4年的新專輯《太陽之子》，新歌〈I do〉MV今天曝光，畫面正是他11年前在英國古堡向老婆昆凌求婚的影片，在11年後終於首度公開，浪漫指數破表。

▲▼周杰倫〈I Do〉MV曝光求婚畫面。（圖／翻攝周杰倫YouTube）

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周董先前在發片記者會上，回憶當初為了向昆凌求婚，特別在英國租了一座古堡，並在裡面憑空打造一間餐廳，所有「餐廳服務生」都是他請演員來詮釋，千方百計哄昆凌到場，還怕老婆之後嫌拍得不好看，說服她稍作打扮。

在影片中，身著輕便的周董帶著昆凌假裝用餐，見到旁邊的「客人」開始求婚、跳舞，昆凌還一臉警戒，由舞者扮演的男演員一個個轉身秀出背後的字，「WILL」、「YOU」、「MARRY」、「ME」的字眼，她才知道自己才是女主角，接著換上白色西裝的周董坐在鋼琴前彈奏，並將昆凌帶到戶外，下跪展開浪漫求婚，求婚成功的瞬間現場更施放璀璨壯麗的煙火，兩人相擁欣賞，搭配現場眾人歡呼，昆凌也害羞掩面落淚，畫面唯美又感人。

影片最後則是婚禮派對的畫面，周董和昆凌換上正式禮服，搭乘馬車前往古堡，和身邊最親愛的親友們團聚慶祝，包括周杰倫媽媽葉惠美、昆凌爸爸，古堡現場佈滿蠟燭與美麗的花飾，這場11年前的畫面終於在公眾面前曝光，粉絲直呼看了超感動。

為何現在願意向外界分享自己的私生活？周董坦言：「到一個年紀，我覺得跟歌迷朋友分享，大家都像朋友一樣，自然而然會覺得可以。」