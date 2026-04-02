「AcQUA源少年」林毓家羞認愛柯震東師妹！　李銘順過來人傳授：要多談戀愛

記者蕭采薇／台北報導

熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》2日熱鬧舉行首映會，除了三大資深巨星李銘順、李國煌與許效舜齊聚一堂，人氣男團「AcQUA源少年」成員林毓家也帥氣現身。他在片中飾演李銘順的寶貝兒子，戲外則大方承認了與新生代女星許莉廷的戀情，現場頓時充滿粉紅泡泡，而身為「假戲真做」大前輩的李銘順更是當場傳授戀愛經。

▲《NO GOOD！歐吉桑》（左起）林毓家、張詩盈、方甯。（圖／記者周宸亘攝）



林毓家羞認愛「柯震東師妹」！李銘順催促：多談戀愛

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回顧李銘順與愛妻范文芳，當年也是因為拍戲擦出愛火。看到後輩林毓家與女演員許莉廷的地下情在去年底曝光，李銘順大力支持，直言鼓勵年輕人：「有緣就會在一起，年輕人要多談戀愛，不然怎麼拍出感情戲。」

被問到目前熱戀中的狀態，林毓家一臉害羞地認愛，更直接搬出李銘順的金句擋箭：「有緣就會在一起！」由於女方是柯震東旗下的藝人，現場媒體好奇明星老闆有沒有特別「關切」？林毓家靦腆地揮揮手笑回：「都什麼年代了！不會啦！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》首映會，演員們齊聚一堂。（圖／記者周宸亘攝）

許效舜神看相！虧李銘順當「園丁」寵妻20年

首映會上，頗具慧根的許效舜透露，他在片場都會順便幫大家看面相，幽默自嘲若是真要收費，「可能比片酬更高！」談到李銘順的看相結果，李銘順神秘兮兮地直呼「天機不可洩漏」，但坦承對方神準點出他在家中根本是個「園丁」。許效舜隨後大笑解釋箇中奧秘：「因為他們家是城堡，裡面有個女王。」暗指李銘順完全是個把老婆捧在手心的寵妻魔人。

▲「AcQUA源少年」林毓家，在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順飾演父子。（圖／萬騰文化創意提供）



聊起與范文芳長達20年的婚姻之道，李銘順感性分享：「該吵的都吵完了，現在真的要吵就走開，重心都在孩子身上，有時候還比小孩更像小孩。」而在片中飾演他老婆的張詩盈，則爆料兩人拍攝親密戲碼時，自己難免會臉紅心跳，甚至緊張到「第一顆就吃螺絲。」

▲《NO GOOD！歐吉桑》首映會（左起）李國煌、許效舜、李銘順。（圖／記者周宸亘攝）

李國煌霸氣喊包辦星國慶功

至於粉絲最關心的票房公約，許效舜打趣提議，要是這部片開出紅盤，就要凹「新加坡李老闆」李國煌招待劇組飛到新加坡好好慶祝。對此，李國煌展現大哥風範，毫不猶豫地一口答應：「吃喝玩樂全包！」但他下一秒立刻展現喜劇魂，搞笑補刀：「反正也是票房的錢！」惹得全場哄堂大笑。

▲（左起）林毓家、許莉廷因戲結緣，去年底戀情曝光。（圖／記者鄭毓齡攝）