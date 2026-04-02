篠崎泫認了「史上最大尺度」！只穿黑bra…包不住超兇上圍全被拍

記者潘慧中／綜合報導

篠崎泫於愚人節當天在社群網站坦言，她一整天都在拍攝「史上最大尺度」的動態影片，隨即曬出僅穿黑色內衣、外罩白襯衫的火辣畫面，貼文一出立刻引發粉絲的高度關注。

▲篠崎泫承認拍攝「史上最大尺度」的動態影片。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫1日在Instagram限時動態透露，當天的工作行程都獻給了一個特別企劃，「史上最大尺度」。由於拍攝任務艱鉅且耗時，讓平時喜愛與粉絲互動的她也無奈地說：「所以愚人節沒時間整人了。」

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▲▼篠崎泫用愛心圖案擋住重要部位賣關子。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



畫面中，可以看到篠崎泫身穿成套的黑色內衣褲，胸前深V剪裁襯托出傲人的事業線，若隱若現出渾圓半球；外搭的白色襯衫隨性滑落至手臂，更加凸顯她白皙的肌膚。

▲篠崎泫保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



同樣吸睛的還有篠崎泫極度平坦的小腹和螞蟻腰，幾乎不見一絲贅肉，搭配緊實的腿部線條，完美展示了長年自我管理的高水準成果，火辣程度爆表。粉絲也紛紛開始猜測這份新作品的呈現主題，期待看見她在螢幕前更多元且突破以往的表現。