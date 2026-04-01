記者蔡宜芳／綜合報導

50歲日劇女神內田有紀和前演員柏原崇情牽多年，從1995年首度合作，到2010年確定戀情，近日傳出兩人終於修成正果，且男方成為內田的經紀人後的體貼和專業，都備受業界人士讚賞。

▲柏原崇和內田有紀被傳已經登記結婚。（圖／翻攝自微博）

內田有紀17歲出道時，曾以《一個屋簷下》等劇紅極一時，俏麗短髮深植人心。私生活方面，她在2002年與吉岡秀隆結婚，並一度引退，可惜兩年後便劃下句點。她與柏原崇的緣分始於1995年的廣告拍攝，據兩人的友人透露，內田在當時就對柏原有好感，但因擔心「和帥哥交往會被劈腿」而止步。直到2001年合作電視劇《巨翼》重逢，兩人才從朋友升格，並在2010年左右正式發展成戀人。

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▲柏原崇和內田有紀的愛情長跑10多年。（圖／翻攝自微博／柏原崇、內田有紀官網）

後來，柏原崇從幕前引退，轉身成為內田有紀的專屬經紀人。日媒曾於2020年捕捉到他在拍攝現場的身影，即便穿著簡單的黑色T恤，深邃五官依舊帥氣逼人。當時，劇組人員透露，柏原照顧內田的動作很熟練，還親自開車接送。起初讓工作人員相當驚訝，但因兩人互動極為自然，加上柏原態度謙和、勤快打理大小事，讓內田在工作上獲益良多。