《逐玉》隼隼特效是台灣男星做的！　帥到出道…發文向周董喊話

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》在台灣掀起追劇狂潮，劇中與主角如影隨形的傳信鳥「隼隼（海東青）」與「金華豬」因模樣逼真令觀眾印象深刻。而這兩隻動物其實是仿真機械動物，並且由台灣男星連凱旗下的實體特效公司所打造。他近日公開幕後製作花絮，並Tag音樂天王周杰倫：「希望我們能為你的新演唱會做一些 FX（特效）。」

▲《逐玉》隼隼、豬隻特效是台灣男星做的。（圖／翻攝自IG）

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機械構造變身栩栩如生「活動物」

據連凱公開的幕後影片，《逐玉》劇中登場的動物皆有極其複雜的實體機械底座，「隼隼」外型則以白色羽毛點綴灰黑色斑點為主，雙眼銳利，鳥的後方連接多根綠色與銀色的支撐桿與電線，透過操偶師的控制，模型能模擬轉頭、眨眼及拍打翅膀，停留在演員手臂上等動作。「金華豬」外型忠實呈現金華豬特有的「黑頭、黑臀、白中段」，仿真豬的腹部能做出呼吸動作，劇中被打暈一幕還有緩緩閉上眼睛的反應。結合實體特效加上電腦後製，將所有支撐桿與控制設備移除，這兩隻動物在螢幕上呈現出的躍動感，讓觀眾以為是真的動物。

連凱是演員還是特效化妝師

連凱出生於台灣台北市，1996年在香港出道成名，2005年曾與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成「港版F4」樂隊Alive，2019年曾回台灣拍片。而他曾在美國好萊塢特效工作室工作4年，參與過電影《異形3》的特效製作，後來在中國大陸創立「希娜魔夫工作室」，製作實體特效、特效化妝、特殊道具製作、仿真動物製作等。他個人在2010年曾憑香港恐怖片《維多利亞壹號》入圍第47屆金馬獎最佳視覺效果，近年工作重心在大陸。

▲連凱是演員，還擅長特效化妝。（圖／翻攝自IG）

隔空喊話周董

隨著《逐玉》完結，連凱透過社群平台公開幕後製作影片，最後特別Tag周杰倫，工作室發文：「Hey 周董，希望我們能為你的新演唱會做一些 FX（特效）」。而仿真動物也令網友驚呼「無法想像是製作的」、「好真實」。

▲工作室Tag周杰倫。（圖／翻攝自IG）