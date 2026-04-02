獨家／美魔女天后開車「卻遭痛罵比中指」　她怒回擊...下秒糗了

記者蔡琛儀／專訪

台語美魔女天后龍千玉形象溫婉，卻自爆40幾歲以前脾氣火爆、有不開心就直說，在圈內被張秀卿等好友封為「龍大」。某次借給一位藝人自己心愛的皮箱，拿回來發現對方沒有好好使用，直接打電話過去罵：「我以後不借你了！」

▲龍千玉自爆以前脾氣頗火爆。（圖／記者周宸亘攝）

還有一次開車遇到對向車子會車，對方打死不退還下車罵人，甚至比中指。龍千玉氣不過要回比中指，結果比成食指，反被對方嘲笑：「你比錯了啦！」她只好尷尬後退，「我罵人罵不過，但會生氣，所以脾氣真的不好，到40幾歲以後才開始重新修身養性。」

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修身養性的關鍵，是好友黃乙玲邀她一起上課，龍千玉才開始轉念，「那時候我還沒有面對生老病死」，她慢慢學會將心比心、反求諸己，「很多事情是因為自己的問題，就不會怪別人，火氣也沒那麼多。」或許因小小年紀就開始養家，龍千玉原本很看重賺錢，年輕時一年365天都在跑場，最高峰時趕了四場跨年，也很容易鑽牛角尖，哽咽說：「以前我覺得自己是家裡的搖錢樹、來還債的，現在我想成是來報恩的。」

▲龍千玉人生頗為戲劇性。（圖／記者周宸亘攝）

後來她經歷父親病逝、意外痛失愛女，靠著這股轉念的力量才撐過，「我真的很謝謝黃乙玲帶我去上這個課，才能撐下來。」如今她學會放下許多執念，「該休息就要休息」，也相信這輩子結了好的善緣，下輩子就會有好的面貌相見，「最寶貴的是哪一天，就是今天，要把握今天。」

她的新專輯《戲夢》與她的人生頗為貼切，走過48年藝界人生，龍千玉將於4月25日在台中惠蓀堂舉辦出道48年人生第一場個人演唱會「男人心女人情」。為此積極備戰調養身體，沒想到意外發現自己有胃食道逆流和胃痙攣，其實她19、20歲就有胃潰瘍，甲狀腺也早已切除，多年來靠著意志力硬撐，「心中有愛就能克服。」

▲龍千玉說，現在學會「放手」。（圖／記者周宸亘攝）

龍千玉說，年輕時工作忙碌，常隨便吃點小東西填胃，可能因此種下病根，加上後來習慣吃太飽，吃完就坐著看電視更加劇胃病，「我弟說我都吃十分飽、十一分飽。」現在醫生要求她飯後用腳跟走路10分鐘，連最愛的咖啡都控制到半年才喝四杯，認真改變生活習慣。演唱會購票洽年代售票。​​​​​​​​​​​​​​​​

▲龍千玉月底將開唱。（圖／記者周宸亘攝）