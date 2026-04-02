四寶爸草爺憶童心　曝育兒甘苦談「甜蜜的戰爭」

記者許逸群／台北報導

藝人草爺、蔡允潔與倩倩出席韓國超人氣IP《奇妙萌可》甜心生活樂園，兩人在現場不僅與可愛的萌可角色們互動，更成為全場焦點，大方分享了他們在育兒過程中的甘苦談與獨門秘訣，引發在場家長熱烈迴響。草爺笑說，今天的感覺就像是一家人一起來追星一樣！

▲倩倩、草爺、蔡允潔出席韓國人氣IP「奇妙萌可 甜心生活樂園展」活動。（圖／像素匯提供）



四寶爸的草爺與二寶媽的蔡允潔在育兒話題上可說是經驗豐富。蔡允潔分享，面對孩子們天馬行空的想像力，她總是盡量以引導的方式，鼓勵孩子們發揮創意；草爺則幽默地表示，育兒就像一場「甜蜜的戰爭」，雖然辛苦，但看著孩子們快樂成長就是最大的回報，他也強調陪伴與傾聽的重要性，希望能讓孩子們感受到無條件的愛。

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此次「奇妙萌可 甜心生活樂園」忠實呈現了動畫中的奇幻世界，設置了多個互動體驗區，讓大小朋友都能沉浸其中，一同度過歡樂時光。模特兒出身的人氣網紅倩倩表示，進入粉色與彩虹色系為主題，結合愛心、星星與甜點元素，打造彷彿走進動畫世界般的夢幻空間，走進萌可們的甜心世界，展開一場充滿可愛與驚喜的萌可冒險。