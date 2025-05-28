42歲李佳穎產後胖到被老公虧「像青蛙」　怒甩7kg川字腹肌出現了

記者黃庠棻／台北報導

升格新手媽媽的藝人李佳穎，日前才在社群發布去澳門旅行的照片，26日罕見曬出好身材，照片中她穿著紅色兩截式洋裝，露出纖細四肢與平坦小腹，與過去穿寬鬆服裝的風格差很大，網友讚嘆「也太瘦了！」、「根本少女！」、「完全是辣媽！」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

李佳穎得意透露「從備孕到懷孕期間，全身都圓滾滾，加上40歲之後代謝幾乎停擺，產後一度減不下來，當時許多網友還笑我是上了年紀的女人，連老公都曾說我肚子有點像青蛙，現在恢復身材了，看你們還敢不敢再笑我！」

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▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

談到如何找回現在的川字線，李佳穎表示「其實產後媽媽瘦身真的非常困難，前1、2個月都還有往下降，但到了第2個月就開始卡關，後來我透過營養師推薦，嘗試搭配代謝輔助品碎酯錠，結果2個月就順利減了7公斤。」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

李佳穎更開心笑說「拜託，我原本是目標產後1年瘦身成功耶，沒想到才半年就達成了，而且還在澳門開心吃美食，也完全沒復胖，我老公看到我變瘦，也喊著要一起減！」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

擁有童顏形象的李佳穎坦言，年輕時為了完美上鏡，花了不少力氣在控制體態，因為她有嬰兒肥，一上鏡就先胖臉。回想過去甩肉辛酸史，她回憶道「過去拍偶像劇時，我一天只吃半餐，餓就喝豆漿，真的很痛苦，而且很快就胖回來了，整個人也很不健康，現在當媽媽了，我要瘦也要健康的瘦才行！」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

談到過去外型變腫的心情，李佳穎笑說「哎，我備孕就開始變胖了，產後更扯，肚子縮不回去肉還很鬆，一度以為真的沒救了。不只網友會講，像我的造型師團隊，每次幫我做妝髮都說我很美很OK，給我很滿的情緒價值，結果我現在生完變瘦了，她們才敢說實話，居然說我那時是腫到五官變形的女子耶」。

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

不僅如此，李佳穎更俏皮笑說「還有我老公，當時更直接說我肚子很大像青蛙，當然他不是嫌棄我，就是跟我說實話，讓我更有減肥的動力！」他透露懷孕時自己很少吃甜食，就連愛喝的珍珠奶茶也戒掉，沒想到「產後我變成報復性的吃甜食，更神奇的是我還上迷戀吃大福，一次都吃3、4顆才停。」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）

聊到瘦下來後的心願，李佳穎得意表示「我之前發瘋買了很多細肩帶洋裝，但當時太胖都不敢穿，今年夏天我要把辣妹風的洋裝都穿回來，好好展現身材！」

▲李佳穎產後肚子縮不回去，被老公虧「像青蛙」，逆襲狂減7公斤。（圖／美体專科提供）