A-Lin搶當金曲主持人！　鬆口「最新接洽進度」：怕台下不敢聽而已

▲A-Lin出席代言記者會。（圖／記者劉耿豪攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后A-Lin今（28日）出席按摩椅代言活動，她大方透露自己一直都很想登上金曲獎舞台擔任主持人，也打趣笑稱早已「投履歷」主動出擊，「我一直把所有個性呈現出來，（主辦）有來問，工作目前還在喬。」透露經紀人確實已替她詢問相關機會，現階段仍在接洽中，對於外界認為金曲主持機會難等，她則看得相當開，「大家都是等，我覺得沒有關係。」

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▲▼A-Lin 表態爭取金曲獎主持棒。（圖／記者劉耿豪攝）



向來以直率、幽默著稱的她也不改搞笑本色，自信表示：「我敢自己主持，只怕台下不敢聽而已。」她坦言私下個性活潑，過去也曾和戴愛玲討論過一起開節目，「之前跟戴愛玲有再討論開節目，怕不能播而已」，還笑說內容如果真的播出，「可能只剩10分鐘。」尺度之大可見一斑。

此外，被問大巨蛋演出計畫，A-Lin直言今年因檔期關係無緣，「今年沒有場地，鎖定大巨蛋，有大巨蛋幹嘛不去。」近來她忙於巡演，坦言自己蠻淺眠，一天都睡不到3、4個小時，健康檢查更曾出現肝指數紅字與脂肪肝問題，但現在也持續調整體態和狀態，平時也會透過按摩等方式紓壓、對抗疲勞。