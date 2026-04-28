粿王判決書確定公開「網急求搜尋關鍵字」　范姜彥豐律師親解答

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院今（28日）稍早宣判，王子和粿粿須賠償范姜彥豐100萬，判決書也將公開。對此，有不少網友急求判決書關鍵字想一探究竟，而范姜彥豐的律師也特地親自回應。

▲粿粿在與范姜彥豐尚存有婚姻關係時，出軌好友王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

王子與粿粿原先向法院請求不公開判決書內容，但范姜彥豐表示不同意，因此法院在28日定案以「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。對此，許多網友都坐等要看判決書，還上網求關鍵字，不過，范姜彥豐的律師蔡鈞如親自回覆說：「完整判決書還沒上網（律師本人路過），謝謝您的關心。」

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▲范姜彥豐的律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

此外，對於外界認為范姜彥豐的求償金額太少，蔡鈞如律師也直言：「每次看到說『才求償這樣喔？』的我就只想回一句『你行你上啊』，而且又不是只有這一件。」認為部分網友看到熱門案件就當「鍵盤法官」，「很多人也是只看新聞稿，就開始法學專家上級審一路預想到最高法院怎麼判，出張嘴最簡單，這就是台灣的淺碟文化和網路匿名性的嘴砲文化。」