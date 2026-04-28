潘慧如開告！揭發虐狗案遭抹黑「假救援真詐騙」　反擊：沉默非隱忍

記者蔡宜芳／綜合報導

女星潘慧如28日在社群發出律師聲明，表示自從揭發「森林狗園虐狗事件」後，連月慘遭網路造謠與抹黑，還被指控「假救援真竊盜」、「詐騙500萬」。對此，她決定不再隱忍，正式委託律師對特定誹謗者提起訴訟，將透過法律捍衛清白。

▲潘慧如長期投入動物救援。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

潘慧如表示，自己因揭發虐狗事件，這幾個月來，非但沒迎來理性討論，反而陷入惡意扭曲的風暴中。她的律師聲明指出，某臉書帳號自今年3月起，多次誣指她「拿別人的犬隻募款」、「假救援職真竊盜」，還瞎扯她以詐騙手段募款500萬元。對此，潘慧如反擊，這段時間選擇低調是因為「手正忙著救命」，沒時間與惡意纏鬥，但面對嚴重貶損名譽的虛構言論，她決定正式提告，強調沉默不代表無限度的隱忍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘慧如律師聲明。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

潘慧如也憤怒質疑：「真正不可原諒的，從來不是揭發問題的人，而是那些虐待動物、將痛苦轉化為生意的人。」她痛批真正愛狗的人，絕不可能把生命當成工具或牟利的「劇本」。她強調，自己站出來並非為了聲量或利益，純粹是因為在受苦的毛孩面前，不願意假裝沒看見，「如果沒有人替牠們說話，那就由我們來說。如果真相被烏雲籠罩，那就讓法律還以顏色。」

潘慧如目前已委託律師全面蒐證，將對相關誹謗者追究到底。聲明書中強調，捏造言論已涉犯公然侮辱與加重誹謗罪，且正告社會大眾切勿輕信或轉發不實謠言，以免淪為侵權共犯。

潘慧如社群全文：

【正式聲明：正義不再沈默，法律捍衛真相】

這幾個月來，自從我們揭發「森林狗園虐狗事件」後，迎接我們的並非理性討論，而是排山倒海的造謠、抹黑與惡意扭曲。

面對攻擊，我們始終選擇低調處理。這不是因為退縮，更不是因為畏懼，而是因為我們的手正忙著救命，沒時間與惡意纏鬥。

正式提告，捍衛清白

但沉默，不代表無限度的隱忍。為了終止騷擾並捍衛事實，我們在此正式聲明：

法律行動： 我們已針對特定誹謗者正式提起訴訟，要求其為惡意言論負起法律責任。

嚴正警告： 請相關人士立即停止發文造謠、抹黑及刻意帶風向。任何試圖模糊焦點的行為，都將成為法庭上的證詞。

誰才是真正的加害者？

我們想提醒社會大眾，真正不可原諒的，從來不是揭發問題的人！而是那些虐待動物、將痛苦轉化為生意的人。

有些價值觀永遠無法相容：

真正愛狗的人，學不會如何把生命當成「工具」。

真正守護動物的人，絕不會拿牠們的痛苦當成「劇本」，更不可能拿牠們的生命去「募款牟利」、「中飽私囊」。

我們的初心始終如一

我們站出來，不是為了聲量，更不是為了利益。這一切的努力，僅僅是因為：

「在那些受苦的毛孩面前，我們不願意假裝沒看見。」

如果沒有人替牠們說話，那就由我們來說。

如果真相被烏雲籠罩，那就讓法律還以顏色。