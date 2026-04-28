潘宇謙動刀卻「肌肉萎縮4成」！　體內裝3螺絲崩潰吐心聲

▲潘宇謙推出新單曲〈碎鑽星球〉。（圖／認可音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手AP潘宇謙推出新單曲〈碎鑽星球〉，這首大作源自去年台灣宣傳結束返港、終於有時間開刀調理腿部舊傷的他，於病榻上有感於北車無差別殺人事件和香港大埔宏福苑大火，以及世界局勢不安，他感嘆人性的貪婪、疏忽，而提筆寫下的歌曲。

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▲▼潘宇謙日前腳踝動刀。（圖／認可音樂提供）



在創作背後，AP潘宇謙也經歷人生低谷。為了解決十年前腳踝舊傷，他接受手術、體內裝上三根螺絲，一度肌肉萎縮近四成，他形容那段時間像「重開機」，他感性說：「近年推出歌曲的速度一直很快，直到去年底因腳傷緣故只好暫停音樂製作，但創作並未因此間斷，過去數月養傷期間早已寫好旋律，事實整個世界發生了很多天災人禍的事情，正好讓我好好思考和反覆修正歌詞，認真製作出這次的單曲。」



在MV呈現上，AP潘宇謙以「反傳統」為核心，直接從IG Reels短影音邏輯出發，拼接成完整作品，回到他最熟悉的香港中上環，與兩位00後導演合作，透過模仿與解構社群常見「吸睛畫面」，打造虛實交錯的影像語言。畫面中可見定格於人流天橋的孤立身影、「影分身」並存、甚至「自己踢飛自己」的荒誕設計，象徵現代人在虛擬世界中的分裂與抽離。

當被問到如果世界真的變成「碎鑽星球」最害怕失去什麼時，AP潘宇謙毫不猶豫回答：「一定是我的家人。在所有的東西面前生命和時間才是最寶貴的。」也希望透過這首歌提醒大家，「多和身邊的人特別是父母溝通。」

