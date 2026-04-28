鄭家純孕後副作用來了　「胸口像被5公斤的貓壓著」

記者葉文正／台北報導

藝人鄭家純宣布懷雙胞胎後，也分享了因為懷孕帶來的改變，並提到「早期6-10週嚴重脹氣很難受，11週後大約減輕1/3剛開始因為嗜睡想說好睏隨便啦，平躺會覺得脖子胸口像被5公斤的貓壓著，想睡就直接睡，結果夢到我在自己的房間床上大叫被嚇醒，真實到分不清是忍耐不適到受不了所以大叫，還是只是在做夢，後來等到身體狀況回歸舒服的狀態才睡，也會睡得比較好比較久，缺點是常常要等到早上。」

▲鄭家純談到懷孕後的種種現象。（圖／翻攝臉書）

鄭家純（雞排妹）近日在 FB 長文透露孕期第 13 週的身體狀況，她表示這段時間身體狀況起伏明顯，整體大約只有每天起床到睡前的 3～4 小時接近正常，其餘時間經常出現心跳加快、頭暈、頭脹、脹氣、胃食道逆流、嗅覺敏感、噁心與孕吐等多重不適，甚至有時連坐著都不舒服，只能長時間躺著休息，整體感受形容就像「感冒加中暑」的強烈不適感。

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▲鄭家純與AKIRA辦完婚禮後就傳出喜訊。（圖／翻攝臉書）

她也提到，「懷孕前心跳約維持在每分鐘 60 至 70 下，但孕後提升到約 103 至 108 下，即使躺著不動也像在快走，心跳加快成為每日最基本的不適來源，此外，第一次體會到『躺著也會頭暈』，透過補鐵才稍有改善，而頭脹問題則需要靠定期洗頭按摩來舒緩，整體身體狀態變化相當明顯且持續影響日常生活。」

▲鄭家純決定在台灣生產與坐月子。（圖／翻攝臉書）

鄭家純在長文中也自嘲懷孕後皮膚狀態完全失控，從髮際線一路到胸口幾乎都逃不過痘痘與粉刺的攻擊，臉部甚至像「發現新大陸」一樣變得明顯粗糙，毛孔放大到肉眼可見的程度。從孕期第5週開始整張臉就陸續「開花」，胸口也出現一波接一波的大型粉刺，整體狀態讓她笑說已經進入全面爆痘期，成了孕期最直觀也最無奈的身體變化之一。