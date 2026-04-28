施名帥私密景點曝光　撒基努不去台版灌籃高手平交道！

記者葉文正／台北報導

庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》走旅遊風！邀來藝人蔡燦得、施名帥、撒基努、劉修甫、吉那與旅遊網紅游書庭等人節目談「個人私房秘境」，讓蔡燦得、施名帥、撒基努等人都爆出自己最愛也最享受的景點路線。

▲哈林庾澄慶（左４）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）網紅游書庭、藝人蔡燦得、劉修甫，與（右起３、２、１）撒基努、施名帥、吉那同上節目。（圖／公視提供）

施名帥分享過去比較少人去龍洞的時候，他都會去龍洞玩水游泳，「游完泳然後傍晚的時候就上到茶壺山，在九份」，他也說「其實兩個地方的距離大概一個小時之內就會到，然後再爬一點點山到茶壺山上看著日落」。施名帥形容那個景色「你會看到海跟山的日落跟天上的星星」，還補充「因為很多漁船在捕魚，所以海上也有星星」，詩意的描述讓哈林聽了也說「這畫面太美了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

演員蔡燦得則推薦私房路線說「我很常從陽明山晚上開車，上山去到景觀餐廳，可以看星星什麼的」。蔡燦得接著說「然後你慢慢地往金山那邊開，經過跳石海岸，你到那邊你可以看到日出」，還補充說「如果看不到太陽出來，可以等到天亮」，徹底享受夜貓子行程。

客家歌手吉那則分享自己在拍客台實境節目《最Kiang駐村小隊》的時候，「有從台東鹿野高台飛那個飛行傘，差一點就到太平洋了」，驚險的經驗讓哈林驚呼「這也太刺激了吧」。

原住民演員撒基努自己最愛東部太麻里火車站附近私房景點，他提到車再往下走一點「那邊有一個平交道，就是我們很愛去拍的那個景點」，哈林馬上接話說「你說很像《灌籃高手》平交道的景點？」，撒基努點頭說「對，就是那邊」。哈林好奇問「你現在講這個地方知道的人多不多？」，撒基努坦言「知道的人多，可是我不會去平交道，我會到涼亭那邊」，還說「因為平交道不稀奇了，稀奇的是那個涼亭」。



撒基努進一步分享那個涼亭讓他著迷的點，「它背後就是金針山，其實你也看得到海，剛好就卡在那個中間」，「那邊吹來的風會讓你放鬆睡覺，然後醒來的時候，然後你就看著太陽慢慢下山了」，還感性地說「很美！」，語氣讓哈林也說「這也太會享受了吧」！哈林主持，充滿趣味與知識的《哈！真相大白了》，公視每週一至三晚間9時首播，播出後上架公視＋平台。