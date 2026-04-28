李昀銳零下20度「打戲零替身」親上陣！《冰湖重生》大結局將揭曉

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播話題陸劇《冰湖重生》熱度持續狂飆，已連續三週穩坐戲劇榜冠軍寶座。由《九重紫》人氣男星李昀銳主演，再寫代表作，他在零下20度極寒環境中進行實景拍攝，不用替身，親自完成冰湖突圍、轉刀、策馬等高難度動作場面，真實感與力度兼具，被不少觀眾盛讚為「去浮誇打戲的新標準」。

▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

除了動作戲吸睛，李昀銳在情緒戲上的表現同樣引爆熱議，尤其「牢獄毒發」橋段，他透過面部抽搐、呼吸顫抖等細節層層堆疊，將角色的痛苦與掙扎推向極致，真實到讓劇迷直呼「痛感像穿透螢幕」。

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▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

李昀銳日前受訪也分享對角色「諸葛玥」的理解「他每個毒發的夜晚幾乎都是一個人撐過去，那種孤獨很難想像。」為了呈現角色強大的精神力量，他刻意將毒發狀態詮釋得更極致「就是想讓大家看到，即使遭受再大的折磨，他也不會被擊倒。」讓角色韌性更加鮮明。

▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談到諸葛玥的轉變，李昀銳點名劇中他擔任「西盟王」替身時的不羈造型是關鍵轉折。他笑說「這個造型非常霸氣，一開始其實想像不出來，但真的穿上、頂著這個髮型之後，會覺得自己變得很狂野。」這個被觀眾暱稱為「泡麵頭」的造型，可說是他在古裝角色上的全新突破，不僅創造強烈視覺記憶點，也象徵角色心境從壓抑到釋放的巨大轉變。

▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

特別的是，劇中在諸葛玥毒發、痛不欲生之時，同樣留著狂野長捲髮的陵越女王（王紫璇飾）從背後緊緊抱住他阻止自殘，兩人更從最初的敵對立場，逐漸走向並肩作戰的關係，也讓劇迷瘋狂敲碗組成「泡麵頭CP」。這段充滿張力的情感線同樣引發共鳴，網友留言表示「他們的訣別戲真的讓人揪心」、「看得都哭了，兩個人都演得很好」，成功堆疊出戲劇高潮。

▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《冰湖重生》為2017年經典作品《楚喬傳》正統續作，講述諸葛玥（李昀銳飾）與楚喬（黃楊鈿甜飾）落入冰湖後命運分岔，楚喬被燕洵（張康樂飾）所救，她誤以為諸葛玥已死，踏上復仇之路。

▲《冰湖重生》大結局即將揭曉。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

隨著劇情進入尾聲，諸葛玥長期隱藏的布局與真正立場即將浮出水面，楚喬也面臨信念與情感的重大抉擇。而觀眾最關心的，莫過於兩人從並肩作戰到誤解分離，這段情感是否能迎來轉機。《冰湖重生》將於5月1日在台灣大哥大MyVideo播出大結局，最終走向備受期待。