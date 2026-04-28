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拍霸凌戲怕留下陰影！導演「安排諮商」　防觀眾入戲網暴小演員

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》，部分取材自報導者的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

影片聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。

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今（28）日釋出幕後花絮「兒少演員篇」，首度揭開片中大量兒童與青少年演員在拍攝現場的訓練歷程與互動樣貌。導演蔡銀娟表示，本片聚焦育幼院議題，故事中涵蓋不同年齡層角色，因此在開拍前數個月便展開海選，挑選合適的兒少演員進入劇組。

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

由於片中涉及大量群戲與情緒戲，對現場執行團隊而言也是一大挑戰，表演指導采儀老師坦言，面對眾多兒童演員，對需要執行的工作人員來說是一個壓力很大的作品。

花絮中，可見工作人員不斷引導小演員走位、排練與集合，不時還需要管理秩序「旁邊的先不要講話」、「旁邊的小聲一點」、「如果你們都一直跟他講話，我們就永遠不會開始喔。」不僅在調度上需要高度專注，整體拍攝節奏的掌控也格外關鍵，力求在有限時間內完成拍攝任務。

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）
 

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

飾演片中育幼院男孩「蕭治和」的童星洪君昊分享，在拍攝唱歌表演的時候，所有小朋友在表演教室裡面不斷重複練唱，卻一直不如預期，外面的大人聽到都說「我們在家裡不是都已經把詞練好，也把音調都練好，我們那麼努力，結果來這邊他們全部亂掉」，笑指「家長他們全部都翻白眼」，所幸在不斷調整後，最終順利完成拍攝。

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《失樂園》兒少演員花絮曝光。（圖／記者黃庠棻攝）

花絮中記錄下拍攝過程中緊張與溫暖並存的一面，例如在霸凌戲拍攝後，對戲的青少年演員會立即關心洪君昊的狀況，確認他是否無恙，展現鏡頭外彼此照顧與支持的情誼。導演蔡銀娟也透露拍攝兒少議題的電影，除了拍攝現場因兒少演員的專注力有一定的困難外，還需要照顧他們身心狀況。

尤其演出霸凌和有肢體動作戲的孩子，導演都有另外在籌備期、宣傳期以及上映後安排諮商，避免太入戲的觀眾在網路上辱罵或嘲笑這些演員，影響他們的身心發展。

而飾演育幼院惡霸少年「大熊」的陳俞諺則形容，角色個性「很壞」，不過在與范少勳對戲過程中，能明顯感受到彼此之間的情緒交流，「他會一直丟情緒給我，我也會丟給他」，直呼這樣的互動非常棒，讓角色關係更加立體。

花絮中也能看到兩人自然對戲，陳俞諺對飾演社工蔡仁興的范少勳說「哪有人對老師這樣沒禮貌的啦，夭壽喔。」范少勳則回嘴「夭壽喔，我也是老師欸，你平常怎麼對我這麼沒禮貌？」

最後陳俞諺試圖拿走范少勳腳下的籃球，卻在瞬間被范少勳踢走，兩人當場笑出聲，一旁的蔡銀娟見狀也笑出來，展現片場輕鬆自然的互動氛圍與絕佳默契。

《失樂園》透過兒少演員的真實演出，細膩描繪育幼院中複雜的人際關係與成長歷程。多位青少年演員也在花絮最後向觀眾喊話，邀請大家走進戲院支持這部作品。洪君昊表示「如果你想知道在育幼院裡發生了什麼事情，那就來看電影吧！」

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳 飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。

而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊 飾），則面臨巨大的生存困境。隨著他們的故事交織在一起，每個人都必須直面過去的創傷，並決定是屈服於黑暗，還是為了更美好的未來而再次努力。電影將於5月29日在台上映。

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失樂園曾敬驊范少勳洪君昊丁寧

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