韓團台成員Laurence戰頭銜翻車　「怎不爭by2一」挨轟兩度道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團n.SSign的台灣成員Laurence（方毅家），先前因在直播中搞笑模仿《康熙來了》名場面，受到許多網友關注。他28日因在粉絲互動平台Weverse上的發言，引發爭議，為此兩度道歉。

▲Laurence因直播、留言風格幽默，受到不少關注。（圖／翻攝自Instagram／nssign_official）

Laurence 28日凌晨針對偶像圈內的「Title文化」表達個人看法，直言不諱地表示，對於「五男一」（五代男團第一）、「五唱一」（五代主唱第一）等稱號感到十分可笑，並以「女印尼一（印尼籍女藝人第一）」為例，質疑這些標籤的意義，表示：「整個韓國娛樂圈有幾個印尼人？」並提到：「怎麼不去爭By2一？就兩個人我看怎麼爭。」一番言論隨即引發網友熱議，部分人認為他是在暗諷特定藝人及其粉絲群體，導致爭議不斷升溫。

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▲Laurence的發言引發爭議。（圖／翻攝自微博）

對此，Laurence於當日上午首次澄清，表示自己並非刻意貶低某些藝人或粉絲群體，而是反對用特定標籤去製造衝突，「我覺得大家沒有必要為了誰是第一而爭執，因為大家都是很有才華很努力的人，不管誰哪個國籍的什麼人。但是我拿來舉例的國籍可能造成了一下粉絲的誤會，我的表達方式如果造成了誰的困擾或者是傷害到了其他人，這都不是我希望的。」承認自己的表達有疏失。

▲Laurence首次道歉。（圖／翻攝自微博）

不過，Laurence的澄清未能平息網友的不滿情緒。稍早，他再度透過官方帳號正式道歉，承認自己的舉例不當，「我的本意並不是貶低或區分任何人，而是希望所有藝人都能在各自的位置上被尊重與喜愛。但在表達過程中，我沒有做到足夠得當，最終讓許多人受到傷害，我對此深刻反省。」承諾未來會更加謹慎發言。

▲Laurence二度道歉。（圖／翻攝自Instagram／nssign_official）

Laurence道歉全文：

大家好，我是Laurence。

對於我先前的回覆給大家帶來的不適與傷害，我深表歉意。

在表達我對粉絲文化的看法時，我提到了特定的藝人和國家，但我也意識到自己的表達方式非常不謹慎，這樣的說法可能讓許多人感到不被尊重，對此我深感後悔。

無論出於什麼原因，使用可能被理解為對其他藝人、粉絲以及特定國家帶有負面含義的表達，都是錯誤的行為。

我原本想表達的是，對於用標籤進行分類、比較，以及製造不必要競爭的文化的一些看法。

我的本意並不是貶低或區分任何人，而是希望所有藝人都能在各自的位置上被尊重與喜愛。

但在表達過程中，我沒有做到足夠得當，最終讓許多人受到傷害，我對此深刻反省。

我也再次體會到，尊重所有藝人與粉絲的重要性。

對於因我的言行而受到傷害或感到不適的所有人，我再次致上誠摯的歉意。

今後我會更加謹慎思考，並對自己的每一句話負責。