狂！彈頭帶女兒飛上天「實現飛行員夢」嘆：怕以後沒力氣陪她

▲ 彈頭安排花東輕航機之旅送給女兒。（圖／美秀創意提供）

記者翁子涵／台北報導

南拳媽媽成員「彈頭」宋健彰，近來帶著從瑞士返台的女兒卉晴遊花東，讓女兒搭乘輕航機翱翔花東上空，一圓成為女飛行員的夢想，彈頭感性說：「我怕我將來沒力氣陪她，趁她放假回來，就想把我人生中最美的風景，都帶她去體驗。」彈頭說，這次特別安排花東輕航機之旅送給女兒，就是希望她在短暫返台時留下難忘回憶。

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▲▼ 彈頭很珍惜難得的父女時光。（圖／美秀創意提供）



他坦言自己與女兒從小就像朋友一樣相處，感情緊密，女兒年僅15歲便獨自遠赴瑞士求學，勇敢追夢，讓他既不捨也滿心驕傲，「她一個人住在國外，久久才能回來一次，我真的很珍惜能陪她的每一刻。」

除了溫馨的天際旅程，彈頭也用實際行動回饋大海，展現他的熱血公益魂，日前他抽空重返心靈聖地綠島，巧遇綠島相公館國小舉辦的「海底畢業典禮」，看見孩子們潛水領取畢業證書，他感動直呼：「這真的超有意義！」他也分享一段令他老淚縱橫的潛水邂逅：「這次潛水竟然遇到一位30歲的年輕人，還從皮夾裡拿出我2007年的簽名照！他說我的歌一直陪著他，叫我繼續努力，這句話真的擊中我心。」

彈頭感性表示，自己一年有超過250天都在內地演出，已經有15年不曾長時間待在台灣，「竟然能在水下巧遇這樣的粉絲，上岸後他還特地來找我聊天、補拍2025年的照片，真的非常感動，這是我近期收到最大的鼓勵，也讓我更有動力繼續努力下去！」

