離婚後豪宅賣不掉　班艾佛列克與珍妮佛羅培茲降價求售

圖文／鏡週刊

雖然閃電復合、又於結婚2週年跟法院提出離婚，到今年2月終於結束婚姻關係，但班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的帳還沒算完，因為他們一起在比佛利山置產的豪宅，至今還賣不掉，逼得他們只好降價求售。

當他們在2023年5月購入的時候，花費美金6,800萬元，買下這處佔地5.2英畝的豪宅，但現在這個行情在房屋市場上無人願意付費，因此房仲建議他們不如降低售價到美金5,995萬元。因為非常有可能要支付超過美金300萬元的豪宅稅，這會使得他們賠錢超過美金500萬元。假使一直持有下去，每個月的維護費，包括稅金、保險等費用加總起來，就要超過美金28萬3,000元。況且打從今年加州洛杉磯發生野火之後，光是火災險的保費就直線上升，更是一筆額外開支。

在今年完成離婚手續時，雙方都同意把結婚時持有的財產出售。班艾佛列克隨即以美金2,050萬元，購買一處公寓入住，珍妮佛則是購買價值美金1,750萬元的度假莊園。不過倆人的財務都相當健全，這些房地產的開支並沒有加重他們的財務負擔。

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去年暑假因為婚變等因素，珍妮佛羅培茲臨時取消了巡演計畫，但現在宣佈預計重返賭城進行駐場秀演出，從12月的跨年夜開跑，之後於明年3月再繼續開唱，總共12場。上一次她在賭城進行駐場秀的演出，從2016年到2018年，一共演出120場，累積票房超過美金1億元，因此外界也看好她這回應該有望不斷加場。



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