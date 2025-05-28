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陸女殺人被判精神病！　舒華微博罕見發文「怒提3質疑」：敗類

記者張筱涵／綜合報導

I-DLE成員舒華相隔一年在微博發文，28日凌晨針對2024年6月發生於中國成都的王某雅命案發聲，強調「我用我公眾人物的身份來和大家說，請重視這個事件」，全文情緒飽滿，呼籲社會關注司法正義，替受害者與家屬討回公道。

▲▼舒華。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

▲舒華相隔1年在微博發文，為受害家庭發聲。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

此案發生於2024年6月9日，年僅27歲的女子王某雅（化名）在自家中遭同住社區的女子梁某持刀連刺十刀致死，事發當時，梁某被指早已「踩點」等待王女母親外出後才行兇，疑似預謀行兇。更令人震驚的是，梁某之後被鑑定為「精神分裂症」並擁有「部分刑事責任能力」，引起受害者家屬與輿論極大質疑。

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舒華在發文中提及，自己偶然在網路上看到受害者母親哀痛發言的畫面，內心極度不捨與憤怒。她表示：「看到這位母親用盡自己的全力、努力保持自己的理智讓法律一定要給女兒和社會一個交代，我真的是心疼不已。」更直言對凶手的行為「人神共憤」，表示「雖然我們根本不曾相識，但我還是心疼不已」。

針對凶手遭精神鑑定減輕責任的爭議，舒華也表達了強烈不滿：「奪走別人的生命沒有馬上讓償命就是最大的施捨了。敗類們，真的不要再拿自己精神不正常這說詞來當免死金牌。」她質疑：「精神不正常還知道要拿刀？怎麼不拿娃娃或水？還知道選時機、選對象，這樣也叫精神失常？」

▲▼舒華。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

▲舒華提3疑點問「這樣也叫精神失常？」（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

此外，舒華也痛批梁某父母對案件冷漠的態度，並反問司法體系：「司法我還是老話一句，睜大眼睛，需要修改的法律請明修，請保護好正常又對社會有貢獻的人。」直言「有病的人需要保護，沒病的人沒理由要犧牲。」

發文引發大量共鳴後，舒華在8分鐘後補充留言表示：「我發聲不是為了給自己炒熱度，不用過度放大我的行為，不用讚頌也不用說我多偉大，我只想讓這個社會重視這個案件！好讓女孩安息，和她的母親一個遲來的公正！」

【舒華微博發文】

真的是人神共愤！
我很少看追踪新闻 但是今天我上网时看到了
一位母亲撕心裂肺的说着去年2024年6月9号在成都
夺走她的宝贝女儿的事件
看到这位母亲用尽自己的全力 努力保持自己的理智让法律一定要给女儿和社会一个交代 我真的是心疼不已！您得多痛啊 ！
虽然我们根本不曾相识 但我还是心疼不已
母亲和姥姥都这么疼爱 而且从小懂事乖巧 也懂得感恩孝顺的女孩 各方面都做得很好 活得很美好的漂亮女孩
很抱歉让妳遇到了可怕又无情的臭败类
女孩????好多好多人一定会为妳发声的 帮妳讨回公道的 当时保护自己的妳也好勇敢 很棒 妳活在世上的每一秒直都是非常棒的人 不要怕 不需要怕 我们也不要怕 现在妳的妈妈和大家都会来保护妳！
国家也会的 ！会给妳和社会一个交代的

司法我还是老话一句 睁大眼睛 需要修改的法律请明修 请保护好「正常」又对「社会有贡献的人 」且「文明」的人 请不要放过这些败类
管它哪里 哪家医院被诊断是有病还是残缺还怎样的废话
夺走别人的生命没有马上让偿命就是最大的施舍了
败类们 真的不要再拿自己精神不正常这说词来当免死金牌
精神不正常还知道要拿刀 怎么不拿娃娃或卫生纸 还是水啊
还有理智去选 ？就这么刚好拿了危险物品 有攻击性的物品？
从来没有 也不可能会去理解败类们的行为 是出自什么 伤害造成就是事实 每辈子都还不了
有些人天生就是恶魔 而且这些恶魔们也只知道去伤害天使 也没种去伤害自己的同类 可笑！

我用我公众人物的身份来和大家说请重视这个事件
因为我知道此时此刻 某个地方 也有可能会有下个受害者 或是已经正在遭遇同件痛苦的悲剧正在重演
有病的人需要保护 没病的人没理由要牺牲
司法请给这位天使女孩 和爱她的伟大母亲 还有这个社会一个好交代吧！

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I-DLE舒華

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