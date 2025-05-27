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愷樂一家三口確診新冠　「兒子發燒2天狂哭鬧」惹心疼

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）去年9月驚喜公開懷孕生子的消息，喜獲各界祝福。平常不時會在社群分享生活點滴的她，今（27）日突然透過Threads發文透露，前陣子一家三口確診新冠肺炎，坦言兒子發燒兩天狂哭讓她超心疼。

▲愷樂去年9月公開懷孕生子的消息。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲愷樂去年9月公開懷孕生子的消息。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

愷樂提到，前陣子一家三口在確診新冠肺炎時，老公的身體極度不適，出現身體痠痛、喉嚨痛等症狀，而她自己則是同時面臨狂拉肚子與刀片嗓的雙重打擊。令她感到揪心的是，兒子當時發燒了兩天，期間不斷哭鬧，之後還出現流鼻涕、咳嗽以及聲音沙啞等症狀，「這兩週寶寶都會用菸酒嗓喊我『媽媽～』。」

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▲▼愷樂分享近況。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

▲愷樂發文分享近況。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

所幸一家三口的病情已有好轉，愷樂開心在文末分享，兒子昨天終於用娃娃音回覆她，讓她忍不住感動直呼：「媽媽真的太開心了。」並在最後不忘提醒「大家都要好好保重身體。」貼文曝光後，湧入大批網友留言關心，紛紛表示「加油」、「要健康喔」、「辛苦了，照顧好自己」、「全家都要保重身體，好好休養喔。」

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愷樂蝴蝶姐姐結婚懷孕

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