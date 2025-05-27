劉涵竹新婚友「遭詛咒離婚」　酸民放話吃屎惹怒她：我有信心會贏

記者王靖淳／綜合報導

前美女主播劉涵竹平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，不過最近她卻在Threads上發文透露，身旁新婚的朋友被網友留言詛咒離婚，甚至放話要開直播吃屎，讓她感到相當憤怒，「可以啊！明年此時你要開直播吃屎，因為我有信心我會贏。」

▲劉涵竹會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

劉涵竹透露，有網友留言詛咒對她身邊一位新婚好友「會離婚」，甚至語帶挑釁表示「打賭一年內離婚，不然就吃屎。」讓她替友人抱不平，留言反擊對方這樣講很缺德：「可以啊！明年此時你要開直播吃屎，因為我有信心我會贏。」不料此話一出，引來對方更多不堪入目的留言辱罵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對惡意的留言攻擊，劉涵竹直言：「其實我滿生氣的，覺得這世界上怎麼會有這麼多惡意。」她表示，雖然自己常被貼上「與網友走心」的標籤，但她質疑為何表達個人感受就是錯，「為什麼我不能介意啊？走心錯了嗎？」劉涵竹認為，言論自由不該成為傷害他人的擋箭牌，「為什麼要默許或無視這種行為？你的痛快是建立在我的不舒服上。」

▲劉涵竹不爽朋友新婚遭網友詛咒。（圖／翻攝自Threads／miss_liuhanchu）

劉涵竹坦言，自己常被身旁朋友要求，身為公眾人物要「大器」、「不計較」，但她認為，面對惡意攻擊挖苦，本來就應該要反擊，「我剖析自己的心理層面，並不是要爭一個輸贏，而是我很想讓這些人知道，這種行為是不對的，但好像無法？就只是能忍？」