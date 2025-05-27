女星搭公車被酸「年輕人坐什麼博愛座」　路人見她腳傷急道歉

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星黃瑄4月中出車禍，導致2條韌帶全斷，日前才發文分享在接受手術後成功脫離拐杖的她，今（27）日透過IG限動發文透露，自己在搭公車去復健的路上，因腳行動不便選擇坐博愛座，結果遇到路人對她碎唸「年輕人坐什麼博愛座」，直到看到她的腳傷才急忙對她道歉。

▲黃瑄日前因車禍，導致韌帶斷裂。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）



黃瑄透露，當時公車上有位站在她面前的路人，疑惑地提到「這不是博愛座嗎？」，原本她以為對方是在和同行友人對話，所以當下沒有理會。沒想到身旁另一位乘客走向一般座位後，卻邊坐下邊抱怨「年輕人坐什麼博愛座」，這才讓黃瑄意識到，兩人並非同行，也明白這段話是在針對她。

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當黃瑄準備下車時，原先誤會她的路人才注意到她腳不方便，立刻向她道歉：「真抱歉我剛才沒看到還一直罵妳。」為此黃瑄簡短回應對方「沒事的」，接著匆匆下車。這段插曲讓她有感而發，雖然外表是判斷別人是否需要協助的標準，但她認為博愛座是讓給比自己更需要的人，「有時候公車很滿，但我看到站不穩的人，我也會讓座，因為至少我還有手可以撐著保護自己不受傷害。」

▲黃瑄坐博愛座被路人碎唸。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

事實上，黃瑄4月中在趕拍新戲《寶島西米樂》的途中發生車禍，後來她到醫院檢查後，才發現內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎。目前她已在5月中旬完成手術，事後也透過經紀人回覆《ETtoday星光雲》，曝光了近況，「目前已經出院，在家休養。」至於復工時間，經紀人持保留態度坦言「目前還不確定」，希望好好觀察黃瑄的恢復狀態再決定。