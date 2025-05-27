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台灣歌仔戲登上世壯運舞台！　「唐美雲跨界合作」西門町免費看

記者黃庠棻／台北報導

唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲上周六驚喜現身「針織女王」潘怡良領軍的時裝大秀《廟街潮時尚》，為臺灣時尚與傳統戲曲的再度交會增添星光。

▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲與潘怡良繼2008年劇團年度大戲《蝶谷殘夢》的服裝設計首度合作後，2023年的臺北時裝週大膽嘗試以藝術卡車跨界聯演，獲得成功後再於2024北海岸時尚藝術季攜手登船展演。兩人三度聯手打造東方美學新經典，充分展現多元、跨界、融合的當代文化樣貌。

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▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲與潘怡良每一次的突破框架，皆引領著戲曲跨界時尚的創新視野，特別是在臺北時裝週與北海岸時尚藝術季中，劇團均選擇《白蛇傳》這齣傳唱千年的「跨界」愛情故事呼應主題創作，融合歌仔戲身段、現代剪裁與不同的戶外場景，讓戲曲元素與時尚潮流在自然地景中相遇相知，呈現令人驚豔的視覺敘事與文化張力。

這齣經典重現、跨界共創的《白蛇傳》，即將在2025雙北世界壯年運動會舉辦期間，以系列藝文活動的形式登上國際舞台，並配合端午連假於5月29日（四）晚上在西門紅樓北廣場演出，可謂非常應景。

▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲唐美雲與設計師潘怡良跨界合作。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲表示「這齣戲不僅符合世壯運『無界』與『無限』的宗旨，更將突破舞台限制，結合光影科技與環境劇場概念，要讓觀眾感受白娘子的千年情緣就在身邊流轉，」

這場免費開放的端午佳節藝文盛宴，旨在透過歌仔戲的獨特唱腔與身段，讓全球參與世壯運的朋友，以及所有熱愛藝術的民眾，都能近距離欣賞傳統戲曲的現代風貌與永恆魅力，並充份體驗這份專屬臺灣的藝術風采。

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