曾沛慈現身突3度大爆哭！　結婚3年鬆口「最新肚皮動靜」

▲曾沛慈《下週同樣時間》發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

曾沛慈推出第5張專輯《下週同樣時間》，今（27日）舉辦發片記者會，不僅演藝圈好友錄製VCR祝賀，曾飾演她婆婆的苗可麗也帶著感人的手寫卡片現身站台，讓曾沛慈二度淚灑舞台，她坦言自己這半年來放下包袱、經歷外公外婆離世，讓她哭點變得很低，「都完全抓不到自己的淚點，說來就來。」

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▲▼曾沛慈透露目前消極備孕。（圖／記者湯興漢攝）



曾沛慈透露帶大她的奶奶去年離世，讓她悲痛萬分，不料前陣子外公也跟著離世，讓她有不少感觸，哽咽說：「當天參加完告別式回家，我問我先生，你覺得是我先走還是你先走好？如果我們都在天堂，要不要做一個記號相認，也因為自己可能更放下一些包袱，覺得其實很多事情沒有什麼大不了，沒有什麼好糾結的。」被問到是什麼記號？她笑說是家裡洗衣機的旋律，讓全場大笑。

她透露外公離世後，她抱著老公哭到仰天長嘯，至於老公反應？曾沛慈說：「他很習慣我多變，他是喜歡做計畫的人，但我不是，想到什麼做什麼，他已經習慣了，但我哭他絕對不會嫌我煩。」結婚3年的他，被問及「做人進度」，曾沛慈表示自己目前走消極路線，「如果真的會來就會來。」更透露曾問老公若無法當父親會否感到遺憾，對方回：「不會，妳就是一個小孩了，我先照顧妳。」讓她窩心不已。

曾沛慈坦言自己若沒當媽媽或許會遺憾，「現在覺得都很好，但看著朋友或家人的小孩，覺得都很可愛，但只限小小孩，教養我會蠻緊張，不知自己能否做好。」她表示目前會再給自己2年期限，「絕對不避（孕）。」未來也考慮領養或養狗來彌補遺憾。曾沛慈也將在7月5日於遠百信義A13北面廣場舉辦睽違6年的簽唱會。

