陶晶瑩語出驚人　「就算依依離開納豆我們也不會怪她」

記者葉文正／台北報導

藝人陶晶瑩（陶子）今天出席活動，不僅談到自己工作權遭到剝奪，在被問到黃子佼與孟耿如離婚時，陶子認為外人就是尊重就好。她也舉納豆跟依依為例：「酸民跟依依在論戰，認為依依是要納豆的名跟錢，但如果她之後離開納豆我們我不會說什麼，因為那是她的人生。」

▲陶子認為對於離婚議題就是尊重。（圖／記者湯興漢攝）

陶子說看到納豆跟依依的情況，依依很辛苦地在跟酸民論戰，陶子也評論：「那是她個人自由意志，她如果離開納豆我們也不會說什麼，因為那是她的人生，鍵盤後的你不用去把屎把尿，就算再多批評也沒用，只能尊重別人選擇。我們是快樂自由的小島，彼此距離很近，我也看到很多溫暖舉動，可以默默支持，未必要涉入。公眾人物在很多議題上被扭曲，她如果需要被接住，很多人會引戰，還有人公親變事主，擾亂大家生活也沒必要。潛水的人可以浮出水面，就不會是一面倒的輿論。」

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▲納豆與依依剛新婚。（圖／Playground Photo提供）

至於孟耿如跟黃子佼離婚，陶子也評論：「我覺得很奇怪，看到耿如在網上輿論有說，她有錯是錯在，先生犯了很嚴重的事情時，她還說加油、好棒，但我們不知當時她是否知道細節，她明白後，是否應該做出選擇，至於他們離不離婚，我就是尊重也希望大家給彼此空間。」

▲孟耿如黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

至於長期會聚會的小燕姐，是否心情也受影響？陶子則表示：「上次約吃烤肉，她在忙就沒有來，所以也不明白她的心情。」