GD小巨蛋演唱會「空轉1小時買不到」　還有人「點進去就沒了」大崩潰

記者蔡琛儀／台北報導

南韓天王G-DRAGON即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱經過前幾波官方會員、凱基銀行卡友等優先購，今天下午1點終於輪到一般民眾全面開賣，但準時1點登入，卻有不少粉絲準時一點進去就沒了，還有人哀嚎空轉了1小時依然買不到，截至出稿為止，主辦單位尚未公布清票時間。

▲GD小巨蛋演唱會再次讓全台掀起一陣搶票炫風。（圖 / Galaxy Corporation提供）

睽違8年，G-DRAGON終於再度來台開唱，此次巡演象徵他強勢回歸國際舞台，分別是8960、7960、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元，門票採全面實名制。

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非官方會員及凱基卡友的粉絲，今天下午1點終於等到全面開賣，可以看到中間票價大約有3-6個區都是已經售罄，應是前兩波售票就已賣完，但像是800元及8960元，都有票券可購票，記者實測，在開賣前1、2分鐘網站就幾乎被塞爆，出現要排隊進場的畫面，等到準點進去後，選好座位及票價，網站跑了約5分鐘就宣告沒票，雖還是持續有零星票券，但等到最後還是無法購買，空轉時間長達1小時。