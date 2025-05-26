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謝忻挑戰世壯運公路賽進醫護站！　「路邊狂吐2次」還原狀況

記者蔡宜芳／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）於日前盛大舉行，不少名人也都報名參賽。其中，熱衷於跑馬拉松的藝人謝忻，此次也挑戰了25日世壯運公路賽，不過，她在衝過終點後，竟進了醫護站，對此，謝忻也分享了當天的情況。

▲▼謝忻挑戰世壯運公路賽進醫護站。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻經常參加馬拉松比賽。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻透露，她在賽前和耕跑團的前輩跑友聚餐，席間聊到2018年波士頓馬拉松的經典一幕，當時日本名將川內優輝在極端溼冷的天候中逆勢奪冠，而原本被看好的肯亞軍團因大量失溫紛紛進了醫護站、退賽。結果謝忻沒料到，自己在世壯運上，也變成進醫護站的人。

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謝忻坦言，自己當天的身體狀況極為糟糕，胃部痙攣不斷，她甚至在路邊狂吐了兩次，一度動了退賽的念頭。面對身體的不適與退賽的掙扎，謝忻在賽道上與自己展開了一場心理拉鋸戰，「腦海中浮現了噴射機阿嬤與蒙古爺爺的形象激勵自己，榨出了最後一分堅持衝過了終點線。隨即，踏著蹣跚的步履前往醫護站。」一番分享引網友紛紛留言「堅持到最後就是得獎」、「保重～恢復元氣再上」。

▲▼謝忻挑戰世壯運公路賽進醫護站。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻強忍身體不適完成公路賽。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

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謝忻世壯運2025雙北世界壯年運動會

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