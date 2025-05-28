《生命清單》一份改寫人生軌跡的遺囑　是母親最深的愛

文／人物誌

還記得，小時候在日記中寫下的願望嗎？

在當代快節奏的生活中，我們經常被現實磨平了理想的棱角，漸漸遺忘年少時許下的夢。

Netflix《生命清單》（The Life List）述說的正是一個這樣的故事。改編自暢銷作家羅莉．尼爾森．斯皮爾曼的同名小說，她以溫柔而感性的筆觸描繪一位現代女性在失去母親後，重新調整腳步，追逐夢想的歷程。

由蘇菲亞卡森飾演的艾莉克斯蘿絲（Alex Rose）是一位在外人眼裡，看似什麼都成功的女性，不管是事業或愛情，她都踏著穩定的步伐前行，可是這一切，真的是她心中真心想擁有的嗎？還是這些都是她在人生過程中，選擇將就的決定？

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▲《生命清單》改編自暢銷作家羅莉．尼爾森．斯皮爾曼的同名小說（圖／Netfilx，下同）

媽媽的遺囑，是愛的延續，更是生命中的一盞燈

她或許能說服自己，這些選擇能帶給她穩定的生活，可是她卻騙不了她的母親。在母親驟然離世後，她收到的遺囑，並非如預期般那樣直接繼承遺產，取而代之的，是一張她年少時寫下的「人生清單」，母親甚至要求她要實現每一項任務才能獲得遺產。

起初，艾莉克斯完全無法接受，甚至覺得很荒謬，她不懂為什麼要為那些早就遺忘的夢想折磨自己？可是，在實踐的過程中，她也慢慢理解到，這並不是母親給她的懲罰，而是一份愛的延續。

母親知道自己無法陪伴女兒走完餘生，卻希望在她離開後，能為她留下一盞燈。這份清單，不只是對童年夢想的提醒，更是母親對女兒未來幸福的指引。身為媽媽，只有她看出女兒的生活表面平順，實則缺乏了熱情、活力、希望。所以，媽媽選擇用這份童年的夢想清單，希望能重新喚起女兒對生命的熱忱，同時，也盼著她能找回最初的自己。

在告別之後，愛也可以療癒人心

《生命清單》最令人印象深刻的，在於對離別後情緒的呈現方式，劇情沒有讓悲傷沈溺太久，反而讓人感受到離別不單是結束，也可以是另一段關係的開始。透過清單中的每個任務，艾莉克斯重啟了與世界的連結，在這過程中，她重新與家人建立情感、慢慢找回對夢想的初心、敞開心扉的去愛值得愛的人，同時，每完成一個任務，她就能獲得一片母親預錄的光碟，在每一次的對話中，她們的情感連結也更加深刻，即使母親已不在這個世界，可是，她卻留下了很多愛給她的孩子。

這部影集最珍貴的，是讓影迷感受到，愛可以超越那些物理上的離別，愛從不只存在於當下，在告別之後，它依舊能安撫、療癒人心。母親的愛不是強迫，而是希望女兒能明白，真正值得追求的不是別人眼中的成就，而是自己內心對生命的熱愛。

《生命清單》用平凡的方式，呈現了最不平凡的情感。在失去中創造希望，人生本來就是在失去與獲得中前行。雖然它可能對很多人來說是那種心靈雞湯劇，不過，靜下心來看，的確也可以獲得不一樣的人生體悟。

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