《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

文／人物誌

JTBC商業職場劇《協商的技術》，由《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安畔錫與編劇李勝英攜手打造，劇情講述財閥「山人集團」因腐敗的社內文化、無法跟上新時代潮流，導致集團連年虧損，在赤字突破11兆之際，集團會長決定聘請併購界的談判專家，渴望透過合併、收購，讓山人集團能夠度過當下危機，拯救集團免於分崩離析的結局。

本劇主角「白蛇」尹洙諾由《模範計程車》李帝勳出演，染上一頭白髮，化身冷靜幹練、足智多謀的併購專家，並與吳順英（金大明飾）、崔振秀（車康潤飾）組成山人集團M&A組，一同處理會長交辦的棘手難題。雖說劇情主軸為艱澀的企業經營，但編導簡白易懂的敘事手法，採用類似單元劇推動主線的安排，讓無相關背景的觀眾也能輕易理解。

▲《協商的技術》由李帝勳出演。（圖／jtbc，下同）

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集團面臨天價虧損，整併專家「白蛇」親上火線

面對集團嚴重的虧損問題，集團財務長提議要把賠錢的公司出售，以解燃眉之急，然而洙諾卻提出不同見解，出售集團收益表現最好的建設公司；腦洞大開的提議惹來集團高層不滿，畢竟集團正是由山人建設起步，可謂山人集團這商業帝國的基石。洙諾因為看似不合理的提議，引來公司常務們的質疑，只是當洙諾解釋之後，會長決定獨排眾議，同意洙諾下的這步險棋……

劇中提到的M&A（Mergers and acquisitions）意即合併與收購，這種商業策略是透過公司間的整合，來拓展市場、提高營運效率等，像是Facebook收購Instagram，既阻止潛在對手的競爭，也使IG擁有足夠的資源支持，進而成為最熱門的社交平台。然而，如何決定收購標的、合併方法？絕對不是三言兩語可以交代，《協商的技術》從洙諾的角度，步步帶領觀眾踏進企業併購的精彩攻防。

結合商業謀略、法律攻防，不忘商戰中的人文關懷

原來，洙諾決定出售集團最賺錢的建設公司，是因為圈內皆明白集團靠建設公司賺錢，一旦開始拋售子公司，便是將子公司不賺錢的事實昭告天下，就算成功出售也無法談到預期金額。因爲洙諾的真知灼見，使得集團免遭競爭對手蠶食鯨吞，但在整併的過程中，還得面對河專務派系的妨礙，洙諾不僅要處理好會長託付的難題，也試圖在辦公室政治鬥爭中成為最後贏家。

《協商的技術》雖以偏硬題材為主軸，但仍不忘其身為戲劇的本質，洙諾解決難題的方法不僅是商業謀略、法律攻防，更適當結合人文關懷，能理解遭整併公司的難處，以他人未曾嘗試的手段創造雙贏局面，方得以在次次危機圓滿化解。本劇檔期強碰《臥底高中》、《機智住院醫生生活》，從首集收視率的3.3%，到最終集的10.3%，翻倍成長的收視率能見韓國當地對劇的肯定。

《協商的技術》共計12集，台灣則由Hami Video獨家播出。

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