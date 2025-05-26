楊祐寧辣妻「沙灘解放比基尼」　被拍渾圓肚網讚：最美孕婦

記者王靖淳／綜合報導

Melinda（阿梅）和藝人楊祐寧2020年結婚，兩人婚後育有2個寶貝女兒，今年3月驚喜宣布即將迎來第三個孩子的喜訊。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG曬出一系列挺孕肚穿比基尼的照片，畫面曝光後，立刻掀起網友討論，更有人留言大讚她是最美孕婦。

▲楊祐寧和老婆感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

照片中，Melinda身穿一件藍色的比基尼，頭上搭配白色棒球帽，她面帶微笑看向鏡頭，悠閒地走在沙灘上，動作相當隨興輕鬆。此外，Melinda的孕肚明顯，展現她準備迎來第三個寶貝的幸福感，她身旁還有一隻小狗，整體氛圍相當溫馨愜意。照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好美」、「依然美麗」、「最美孕婦。」

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▲▼Melinda挺孕肚曬比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

事實上，Melinda和楊祐寧3月底才在社群曬出「摸肚照」，簡短寫下「Vol. 3 coming this year.」（第三章即將在今年登場），暗示夫妻倆即將迎來第三胎。對此，《ETtoday星光雲》求證經紀公司，證實女方懷孕的喜訊，不過小倆口相當低調，不對外透露預產期，性別目前也還不知道。如今大方曬出孕肚比基尼照，再度引發熱議。